Slušaj vest

Američka Federalna služba za avijaciju (FAA) izdala je danas novo upozorenje glavnim avio-kompanijama o "pogoršanju bezbednosne situacije" prilikom preleta iznad Venecuele i pozvala ih na oprez.

"Pretnje bi mogle predstavljati potencijalni rizik za avione na svim visinama, uključujući tokom preleta, faze dolaska i odlaska sa aerodrome i za avione na zemlji", navodi se u obaveštenju FAA, prenosi Rojters.

Obaveštenje dolazi nakon sličnog upozorenja izdatog prošlog meseca.

Takođe, ono stiže neposredno nakon velikog gomilanja američke vojske na jugu Kariba u okviru kampanje predsednika SAD Donalda Trampa za rušenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura.