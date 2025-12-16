Pretnje bi mogle predstavljati potencijalni rizik za avione na svim visinama, uključujući tokom preleta, faze dolaska i odlaska sa aerodrome i za avione na zemlji
TRAMP STEŽE OBRUČ OKO MADURA: Američka Federalna služba za avijaciju upozorila na pogoršanje bezbednosne situacije
Američka Federalna služba za avijaciju (FAA) izdala je danas novo upozorenje glavnim avio-kompanijama o "pogoršanju bezbednosne situacije" prilikom preleta iznad Venecuele i pozvala ih na oprez.
"Pretnje bi mogle predstavljati potencijalni rizik za avione na svim visinama, uključujući tokom preleta, faze dolaska i odlaska sa aerodrome i za avione na zemlji", navodi se u obaveštenju FAA, prenosi Rojters.
Obaveštenje dolazi nakon sličnog upozorenja izdatog prošlog meseca.
Takođe, ono stiže neposredno nakon velikog gomilanja američke vojske na jugu Kariba u okviru kampanje predsednika SAD Donalda Trampa za rušenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura.
Kurir.rs/Agencije
