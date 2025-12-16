Slušaj vest

Zaplena ruske imovine mogla bi da potkopa poverenje u celokupni evropski investicioni sistem i da dovede do kraha evropske ekonomije, poručio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Centralna banka Rusije čuva deo svoje imovine i sredstava u Belgiji. Potpuno je očigledno da bi, ukoliko Evropska unija konfiskuje tu imovinu, bilo narušeno globalno poverenje u belgijsko finansijsko tržište, a preko njega i u tržište Evropske unije, a zatim i u celokupnu evropsku ekonomiju. Ako nestane poverenje u evropsku ekonomiju i investicioni ambijent, to bi vrlo lako moglo dovesti do njenog kraha,", izjavio je Sijarto u emisiji "Čas istine".

Prema njegovim rečima, ruski predsednik je na sastanku sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom istakao da takav potez neće ostati bez odgovora Moskve, kao i da će reakcija Rusije zavisiti od pozicije pojedinih država članica EU.

"Zaplena ruske državne imovine nosi jedan od najozbiljnijih rizika od eskalacije u poslednje četiri godine. Odluka EU da zapleni rusku imovinu predstavlja izuzetno snažan rizik od zaoštravanja sukoba. Na taj način, iako se, zahvaljujući mirovnim pregovorima, diplomatsko rešenje čini bliže nego ranije, EU faktički stvara rizik od produžavanja i produbljivanja sukoba potpuno nepotrebnom zaplenom ruske imovine", ocenio je šef mađarske diplomatije.

Nakon početka Specijalne vojne operacije u Ukrajini, zemlje EU i G7 zamrznule su gotovo polovinu ruskih zlatnih i deviznih rezervi, koje iznose približno 300 milijardi evra. Od toga, preko 200 milijardi evra se drži u EU, uključujući 180 milijardi evra koje drži belgijski "Juroklir", jedan od najvećih svetskih sistema za kliring i poravnanje.

Savet Evropske unije je 12. decembra usvojio odluku o trajnom zamrzavanju suverene imovine Rusije. Prema planu EK, trajno zamrzavanje je prva faza eksproprijacije ruske imovine pod maskom šeme "reparacionog kredita" za Kijev.

Kao odgovor na to, Centralna banka Rusije je podnela tužbu protiv depozitara "Juroklir" u iznosu od 18 biliona rubalja.

Belgija je pokrenula niz pravnih pitanja, odlažući odluku koja bi trebalo da bude doneta 18. decembra. Premijer Belgije Bart de Vever je nazvao krađom predlog Evropske komisije da se ruska sredstva upotrebe za Ukrajinu.