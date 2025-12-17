Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je za dnevnik Njujork post da je šefica kabineta Bele kuće Suzi Vajls bila u pravu kada je u intervjuu za časopis Vanity Fair rekla da on ima "alkoholičarsku ličnost" i dodao da ima puno poverenje da će Vajlsova nastaviti da obavlja svoj posao.

Tramp (79) je ponovio da izbegava alkohol, rekavši u intervjuu "da ima posesivnu i zavisničku ličnost" i da ga nije uvredio njen izbor reči, prenosi Njujork post.

- To sam mnogo puta rekao o sebi. Srećan sam što ne pijem. Ja sam to rekao - kako se kaže? Da sam posesivna - posesivno - zavisnička ličnost. O da, to sam rekao mnogo puta, mnogo puta - rekao je Tramp.

U intervjuu za Njujork post Tramp je rekao da nije pročitao intervju Vajlsove u Vaniti feru.

- Ne, nisam ga pročitao, ali ja ni ne čitam Vaniti fer. Ali ona je uradila fantastičan posao - rekao je Tramp.

U intervjuu za časopis Vaniti fer, Vajls je prikazala nepovoljnu sliku uloga koje su imali neki od bliskih Trampovih saradnika, a samog Trampa je opisala kao predsednika koji ima "ličnost alkoholičara" i "sklon je da se sveti zamišljenim neprijateljima", preneo je ranije Rojters.

- On (Tramp) ima ličnost alkoholičara. Tramp ne pije, ali deluje sa stavom da nema ničega što on ne može da uradi - rekla je Vajlsova, objašnjavajući da se tokom odrastanja sa ocem alkoholičarem pripremila za kontrolisanje "velikih ličnosti".

