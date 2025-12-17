Lavov nema mesta za sahrane

U zapadnoukrajinskom gradu Ivano-Frankivsku, u blizini Lavova, danas je održana sahrana za nekoliko neidentifikovanih vojnika poginulih u tekućem sukobu, saopštile su lokalne vlasti.

Prema zvaničnim informacijama, vojnici, čiji identitet još nije utvrđen, izgubili su živote u teškim borbama u okolini grada Bahmuta, u istočnoj Donjeckoj oblasti.

Lavov nema mesta za sahrane

Dok se ruska invazija nastavlja i ulazi u svoju četvrtu godinu, grad Lavov suočava se sa ozbiljnim logističkim problemom, izrazitim nedostatkom prostora za sahranjivanje poginulih branilaca.

Kao odgovor na ovu situaciju, Gradsko veće Lavova saopštilo je da će ove sedmice, prvi put od eskalacije rata 2022. godine, biti otvoreno novo grobno polje unutar istorijskog groblja Ličakiv.

Groblje Ličakiv, koje ima status nacionalnog istorijskog i kulturnog rezervata, poslednje je počivalište brojnih istaknutih ukrajinskih kulturnih i političkih ličnosti.