Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je proglas kojim se dodatno ograničava ulazak stranih državljana u Sjedinjene Američke Države, saopštila je danas Bela kuća.

SAD su uvele potpuna ograničenja na ulsake državljana iz pet zemalja - Burkine Faso, Malija, Nigera, Južnog Sudana i Sirije – pored početne liste od 12 zemalja, saopštila je Bela kuća, prenosi Rojters.

Potpuna ograničenja su takođe uvedena pojedincima koji poseduju putne dokumente izdate od strane Palestinske uprave, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Rojters

