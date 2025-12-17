SAD su uvele potpuna ograničenja na ulsake državljana iz pet zemalja - Burkine Faso, Malija, Nigera, Južnog Sudana i Sirije – pored početne liste od 12 zemalja
NOVE ZABRANE U SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju
Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je proglas kojim se dodatno ograničava ulazak stranih državljana u Sjedinjene Američke Države, saopštila je danas Bela kuća.
SAD su uvele potpuna ograničenja na ulsake državljana iz pet zemalja - Burkine Faso, Malija, Nigera, Južnog Sudana i Sirije – pored početne liste od 12 zemalja, saopštila je Bela kuća, prenosi Rojters.
Potpuna ograničenja su takođe uvedena pojedincima koji poseduju putne dokumente izdate od strane Palestinske uprave, navodi se u saopštenju.
Rojters
