Slušaj vest

Eksplozije su noćas odjekivale u Kijevu tokom napada ruskih dronova na prestonicu Ukrajine.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je u trenutku napada objavio da protivvazdušna odbrana (PVO) deluje u Obolonskom okrugu.

Novinar Kijev indipendenta na terenu prijavio je prve eksplozije u 22.52 sati po lokalnom vremenu.

Ukrajinski medij podseća da Rusija redovno napada gradove širom Ukrajine, gađajući ključlnu infrastrukturu dok nastavlja rat uprkos naporima SAD da posreduju u okončanju neprijateljstava.

Kijev indipendent navodi da je kasno sinoć i Sumi ostao bez struje nakon ruskih napada na taj grad na severoistoku Ukrajine.

- Više od desetak dronova pogodilo je lokacije širom grada u roku od pola sata - saopštio je guverner Sumske oblasti Oleg Grigorov u objavi na Telegramu.

Podseća se da je tokom noći 6. na 7. decembar u masovnim ruskim napadima raketama i dronovima pogođena energetska infrastruktura širom Ukrajine, konkretno trafostanice i proizvodni objekti, a isključen jedan od dalekovoda koji snabdevaju strujom nuklearnu elektranu Zaporožje.