Pripremio: Omer Zec

(KMG) – “Sudeći po nizu izjava, Japan ostaje dvosmislen i namerno je ostavio ključna pitanja nerešena po pitanju Tajvana u pokušaju da obmane javnost i odbaci odgovornost”, rekao je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova, Guo Điakun, u utorak.

„Kina se čvrsto protivi takvim praksama“, dodao je.

Kao odgovor na povezano pitanje o izjavi japanskog ministra spoljnih poslova Tošimicua Motegija u vezi sa pitanjem Tajvana tokom sednice u Domu odbornika, Guo je rekao da japanska strana nije ponovila važnu klauzulu zajedničke kinesko-japanske izjave u kojoj se navodi da „Vlada Japana priznaje Vladu Narodne Republike Kine kao jedinu legalnu vladu Kine“ i da je „Tajvan neotuđivi deo teritorije Narodne Republike Kine“.

Dalje je napomenuo da je japanska strana, pozivajući se na Kairsku deklaraciju, pomenula samo „Mandžuriju, Formozu i Peskadore“ i namerno izbegla važnu informaciju da su to „teritorije koje je Japan ukrao od Kineza“.

“Japanska strana je takođe suprotstavila Zajedničku kinesko-japansku izjavu i takozvani Sporazum iz San Franciska, kršeći preuzete obaveze i principe međunarodnog prava, pokušavajući da ponovo opiše zabludu da je status Tajvana neodređen i mešajući se u unutrašnje poslove Kine”, rekao je Guo.

Ta kođe je naveo komentare više japanskih visokih zvaničnika i izjave u relevantnim dokumentima kao istorijske činjenice koje govore o stavu Japana po pitanju Tajvana.