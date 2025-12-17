"VENECUELA JE OPKOLJENA, ARMADA JE TU, BIĆE TO ŠOK KAKAV NISU VIDELI" Tramp proglasio Madurov "režim" teroristima i traži da vrate Americi "sve što su ukrali"!
Američki predsednik Donald Tramp naredio je potpunu blokadu naftnih tankera koji ulaze u Venecuelu ili odlaze iz nje, proglasivši "režim" predsednika Nikolasa Madura "stranom terorističkom organizacijom" i optuživši ga da koristi ukradenu američku imovinu za finansiranje terorizma, trgovine ljudima i drugih kriminalnih aktivnosti.
- Venecuela je potpuno okružena najvećom armadom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike. Ona (armada) će samo postajati veća, a biće to šok za njih kakav nikada ranije nisu videli – sve dok ne vrate Sjedinjenim Američkim Državama svu naftu, zemlju i drugu imovinu koju su nam prethodno ukrali - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).
On je poručio da "nelegitimni Madurov režim koristi naftu s ovih ukradenih naftnih polja da finansira sebe, narkoterorizam, trgovinu ljudima, ubistva i otmice".
- Zbog krađe naše imovine i mnogih drugih razloga, uključujući terorizam, šverc droge i trgovinu ljudima, venecuelanski režim je proglašen STRANOM TERORISTIČKOM ORGANIZACIJOM. Zbog toga danas naređujem POTPUNU I KOMPLETNU BLOKADU SVIH SANKCIONIZOVANIH NAFTNIH TANKERA koji ulaze i izlaze iz Venecuele - naveo je Tramp.
On je dodao da "ilegalni imigranti i kriminalci koje je Madurov režim poslao u Sjedinjene Države tokom slabe i nesposobne administracije (bivšeg američkog predsednika Džoa) Bajdena vraćaju se u Venecuelu ubrzanim tempom. Amerika neće dozvoliti kriminalcima, teroristima ili drugim zemljama da pljačkaju, prete ili štete našoj naciji, a isto tako neće dozvoliti neprijateljskom režimu da uzme našu naftu, zemlju ili bilo koju drugu imovinu, a sve to mora biti vraćeno Sjedinjenim Državama, ODMAH - napisao je sinoć Tramp.
Foks njuz podseća da je Tramp prošle sedmice objavio da su SAD zaplenile naftni tanker "Skiper" kod obale Venecuele, što je naglo pojačalo napetosti između dve zemlje.
Prema rečima američke državne tužiteljke Pem Bondi, tanker je zaplenjen pošto je navodno korišćen za transport nafte iz Venecuele i Irana koja podleže sankcijama SAD.
- "Skiper" je brod koji tajno prevozi naftu prkoseći sankcijama, a istovremeno je deo armade od oko 1.000 tankera koji tiho plove globalnim morskim rutama i prevoze naftu iz sankcionisanih zemalja poput Rusije, Irana i Venecuele - objavljeno je iz Trampove administracije.
Takozvani "brodovi duhovi" plove pod stranim zastavama kako bi prikrili pravo poreklo, više puta menjaju imena, menja im se vlasništvo preko fiktivnih kompanija, isključuju transpondere kako bi izbegli praćenje i vrše prebacivanja roba nasred mora kako bi prikrili teret koji prevoze.
Rojters je objavio da je na "Skiper" ranije ovog meseca natovareno procenjenih 1,8 miliona barela nafte, a neposredno pre zaplene sa njega je prebačeno procenjenih 200.000 barela.
Nafta na tankeru verovatno vredi između 60 i više od 100 miliona dolara, na osnovu trenutnih prosečnih cena nafte.
Američka vojska od septembra izvodi napade na brodove osumnjičene za trgovinu drogom u blizini Venecuele, u okviru Trampovih napora za okončanje unosa droge u SAD.
Od septembra je izvršeno najmanje 22 udara na osumnjičene narko-trgovce u blizini Venecuele, u kojima je ubijeno 87 ljudi.
Foks njuz navodi da se napadi na brodove smatraju delom kampanje pritiska Amerike na Venecuelu, verovatno usmerene ne samo na suzbijanje dopremanja droge, već i na svrgavanje Madura sa mesta lidera naftom bogate latinoameričke zemlje.
Trenutno američko vojno prisustvo u regionu je najveće za poslednjih nekoliko decenija, a uključuje i nosač avion "Džerald R. Ford", najveći ratnoi brod na svetu.
(Kurir.rs/Fox News/Preveo i priredio: N. V.)