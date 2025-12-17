Slušaj vest

Policija Australije podigla je optužnicu protiv Navida Akrama (24), kojom ga tereti da je zajedno s ocem odgovoran za napad na plaži Bondi u Sidneju za vreme proslave jevrejskog praznika Hanuka, u kojem je ubijeno 15 osoba, a desetine ranjene, preneo je danas BBC.

Navid Akram se probudio iz kome nakon što je teško ranjen u nedelju u razmeni vatre s policijom, dok je njegov otac Sadžid Akram (50) ubijen na licu mesta.

Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da je Navid Akram optužen za ukupno 59 krivičnih dela, uključujući 15 ubistava, 40 nanošenja teških telesnih povreda sa namerom ubistva, krivično delo isticanje simbola zabranjene terorističke organizacije, postavljanje eksploziva u ili blizini objekata radi izazivanja štete i korišćenje vatrenog oružja s ciljem nanošenja teških telesnih povreda.

Foto: Društvene Mreže

Sud Novog Južnog Velsa saopštio je da je Navid Akram imao prvo sudsko saslušanje kraj bolničke postelje, navodeći da je postupak odložen do aprila 2026. godine.

Komesar policije Novog Južnog Velsa Mal Lenjon rekao je da čekaju da dejstvo lekova popusti pre nego što formalno ispitaju Akrama.

"Zbog pravičnosti prema njemu, potrebno je da razume šta se tačno dešava", rekao je Lenjon.

1/38 Vidi galeriju Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju, Australija Foto: JEREMY PIPER/AAP

Kako navodi BBC, 20 osoba povređenih u napadu i dalje se nalazi u bolnicama širom Sidneja, a jedna osoba je i dalje u kritičnom stanju.

Policija je napad označila kao teroristički incident, a australijski premijer Entoni Albaneze izjavio je da se čini da je bio "motivisan ideologijom Islamske države".

1/21 Vidi galeriju Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju u Australiji. Ima mrtvih i ranjenih. Pucnjava se dogodila tokom obeležavanja jevrejskog praznika Hanuke. Foto: screenshot X

U vozilu koje su koristili napadači pronađene su ručno rađene zastave Islamske države i improvizovane eksplozivne naprave, navela je policija.