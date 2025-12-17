Slušaj vest

Nuno F. Gomeš Loureiro (47), profesor Masačusetskog tehnološkog instituta (MIT) preminuo je nakon što je upucan u svom domu gradu Bruklajn u toj američkoj saveznoj državi.

Policija je saopštila da je profesor nuklearnih nauka i inženjerstva, poreklom iz Portugala, "više puta" upucan u ponedeljak uveče, a preminuo je u juče ujutru u bolnici.

Navodi se da su policajci primili prijavu o pucnjavi u stanu oko 20.30 sati po lokalnom vremenu.

Loureiro je vozilom Hitne pomoći prevezen u bolnicu u Bostonu, gde je preminuo narednog jutra.

Za sada nema uhapšenih u vezi s ovim ubistvom, a kancelarija tužioca okruga Norfok saopštila je da slučaj tretiraju kao "aktivnu i otvorenu istragu ubistva".

CBS njuz navodi da je jedan od komšija rekao da je čuo "tri glasna praska" u ponedeljak uveče i da je pomislio da neko razvaljuje vrata u zgradi.

Drugi komšija je rekao da profesor ima malu porodicu i da njegova deca pohađaju obližnju školu.

Prema zvaničnom sajtu univerziteta, Loureiro je diplomirao fiziku 2000. godine na Institutu za višu tehnologiju u Lisabonu i doktorirao fiziku 2005. godine na Imperijal koledžu u Londonu.

Teorijski fizičar i naučnik specijalizovan za oblast fuzije bio je poznat po nagrađivanim istraživanjima dinamike magnetizovane plazme.

Naučni časopis Nejčer (Nature) objašnjava da je ovo oblast koja proučava stanje materije u kojem na kretanje naelektrisanih čestica utiče spoljašnje magnetno polje.

Lureiro radi na MIT od 2016. godine, a za direktora tamošnjeg Centra za proučavanja plazme i fuzije imenovan je 2024.

Njegovo istraživanje se koncentrisalo, kako se navodi u nekrologu univerziteta, na "složene probleme u srcu fuzionih vakuumskih komora i na ivicama svemira".

Takođe je proučavao potencijal korišćenja čiste fuzione energije za borbu protiv klimatskih promena.

- Naše najdublje saučešće njegovoj porodici, studentima, kolegama i svima koji tuguju - rekao je portparol MIT za BBC.