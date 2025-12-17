Slušaj vest

Debata u kongresu Meksiko Sitija pretvorila se u haos i fizičke sukobe nakon što su poslanice počele da čupaju jedna drugu za kosu, udaraju se i guraju.

Opozicija je protestovala zbog ukidanja gradskog instituta transparentnosti.

Snimci iz sale pokazuju kako se tuča eskalirala za nekoliko sekundi.

Poslanice su se nasrnule jedna na drugu, dok su neke poslanice stajale po strani i snimale tuču svojim mobilnim telefonima.

Tuča je počela kada je jedna poslanica zgrabila drugu za ruku. Druga je reagovala tako što joj je naglo trgla ruku i udarila je laktom u stomak. Prva žena ju je udarila po leđima, a zatim je zgrabila za kosu, što je dodatno eskaliralo tuču.

Sednica je prekinuta

U jednom trenutku, jedna poslanica je uletela i pokušala da razdvoji dve žene, ali su se ubrzo pridružile i druge, a guranje se proširilo po celoj sali.

Snimci prikazuju nekoliko poslanica kako se guraju i gurkaju, dok druge podižu telefone i snimaju tuču u sali.

Poslanici opozicione Nacionalne akcione stranke (PAN) ranije su zauzeli salu kako bi protestovali protiv rasprave o predlogu zakona. Opozicija optužuje vladajuću Morensku stranku da je prekršila sporazum o osnivanju novog tela za transparentnost, što je dovelo do zauzimanja sale.