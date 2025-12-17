Slušaj vest

Organizatori emisije "Godina u pregledu sa Vladimirom Putinom" objavili su spisak predmeta koje posetioci neće moći da unesu, uključujući elektronske cigarete (vejpove), prenosne baterije za punjenje uređaja, zamenljive baterije za mobilne uređaje i sve vrste tečnosti.

Pored ovih predmeta, na listi su i eksplozivi, zapaljivi materijali, zastave i njihovi jarboli, staklene, metalne i plastične posude, flaše i limenke, prenela je agencija RIA Novosti.

Hrana i piće takođe neće biti dozvoljeni, a zabranjeni su i parfemi i tečni proizvodi za ličnu higijenu.

Tehnička oprema koja je takođe zabranjena uključuje laserske pokazivače, baterijske lampe, bespilotne letelice (dronove), bicikle, električne trotinete i druge uređaje za ličnu mobilnost.

Na događaj nije dozvoljeno donositi životinje ili balone bilo koje veličine.

Ova pravila su deo pooštrenih bezbednosnih mera za prisustvovanje Putinovoj direktnoj liniji.

Više od 1,6 miliona pitanja stiglo je od građana Ruske Federacije za emisiju "Godina u pregledu sa Vladimirom Putinom", koja će se emitovati 19. decembra u 12.00 časova po moskovskom vremenu, preneli su sinoć ruski mediji.

Za Putina stiglo više od 1,1 milion pitanja

Za program "Direktna linija" sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom do sada je primljeno više od 1,1 milion pitanja, saopštio je Kremlj putem zvaničnog kanala na platformi Maks.