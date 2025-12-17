Slušaj vest

Navodni šverceri cigareta stajali su iza misterioznih beloruskih meteoroloških balona koji su nedavno uznemirili Litvaniju, što je dovelo do zatvaranja granice i proglašenja vanrednog stanja, izveštava Politiko.

Litvanske vlasti su u utorak saopštile da su privele 21 osobu, navodne članove kriminalne grupe, zbog sumnje da su koristili balone opremljene GPS-om za šverc cigareta iz Belorusije.

Državno tužilaštvo je u saopštenju navelo da je navodnu mrežu karakterisala „veoma stroga zavera i podela uloga“ i da su organizatori možda imali direktne kontakte sa saučesnicima koji su delovali u Belorusiji, odakle su, pod povoljnim vremenskim uslovima, lansirani baloni sa švercovanim cigaretama.

GPS omogućio praćenje i nadzor balona

Litvanske vlasti su saopštile da je GPS praćenje omogućilo nadzor balona i da su tačne koordinate njihovog sletanja u Litvaniji prosleđene počiniocima.

Zemlja je prošle nedelje proglasila vanredno stanje širom zemlje zbog balona, nakon što je u oktobru zatvorila granicu sa Belorusijom.

Litvanski ministar spoljnih poslova Kestutis Budris rekao je tada Politiku da su baloni veličine automobila koji su unosili švercovane cigarete u litvanski vazdušni prostor bili „hibridne aktivnosti“, čak i ako nisu predstavljali direktnu bezbednosnu pretnju.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen takođe je osudila upade balona iz Belorusije, rekavši 1. decembra da je „takav hibridni napad Lukašenkovog režima potpuno neprihvatljiv“.

Prema podacima litvanskog Ministarstva unutrašnjih poslova, najmanje 600 balona i 200 dronova je do sada ušlo u litvanski vazdušni prostor u 2025. godini, poremetivši više od 300 letova, pogodivši 47.000 putnika i uzrokujući skoro 60 sati zatvaranja aerodroma.