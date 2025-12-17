Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je pitao ruskog predsednika Vladimira Putina kako bi Rusija reagovala na moguću odluku Evropske unije da koristi zamrznutu rusku imovinu i da je dobio poruku da će Moskva uzeti u obzir protivljenje Mađarske.

Orban je naglasio da je poslao pismo Putinu u kojem ga je pitao kako bi Rusija reagovala ako bi EU odlučila da koristi rusku imovinu za takozvani reparacioni kredit Ukrajini i da li bi u tom slučaju poštovala stavove pojedinačnih zemalja članica.

Orban je to rekao novinarima u avionu na putu za Brisel. Prema njegovim rečima, dobio je odgovor da će ruska reakcija biti „snažna“ i da će Rusija uzeti u obzir stavove pojedinačnih zemalja.

Mađarski premijer je ponovo naglasio da Mađarska ne podržava korišćenje ruske imovine zamrznute u EU jer bi, kako tvrdi, to predstavljalo „novi nivo eskalacije“.

„EU je lišila Mađarsku prava“

Orban je ranije na društvenoj mreži X napisao da je Evropska unija „lišila Mađarsku prava“ u diskusiji o sankcijama i prekršila princip „lojalne saradnje“.

Dodao je da više „ne smatra ove principe obavezujućim“ za Mađarsku.

Orban se našalio da su mu omiljene stvari u Briselu „čokolada, glavni trg, ali najviše od svega – odlazak“.

25 od 27 zemalja članica podržalo je prošlog petka odluku o zamrzavanju ruske imovine u Evropi na neodređeno vreme, što je Orban javno kritikovao.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha takođe je reagovao na njegovu objavu, nazvavši Orbana „najvrednijom zamrznutom ruskom imovinom u Evropi“.