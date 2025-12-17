Slušaj vest

Novi češki premijer Andrej Babiš izjavio je danas da Češka načelno nije protiv toga da se od ruskih sredstava zamrznutih u Evropi finansira pomoću Ukrajini, ali da bi bilo logičnije da se iskoriste kao reparacije Rusije Ukrajini kad završi rat.

- Logičnije bi bilo da se ta sredstva iskoriste pre za reparacije kad završi rat. Mislim da taj novac za Ukrajinu može da se finansira kao do sada. Znači da Evropa uzme pozajmicu. Mi ne želimo da to posebno garantujemo - rekao je Babiš na sednici Odbora za evropske poslove donjeg doma češkog parlamenta pred odlazak na dvodnevni samit EU koji počinje danas.

Babiš je postavio uslove za to da podrži predlog da se koriste zamrznuta ruska sredstva: da se u potpunosti uzmu u obzir bojazni Belgije da će eventualno morati da vraća novac jer je glavni deo od oko 210 milijardi evra ruskih sredstava, oko 185 milijardi, zamrznut u evropskom depozitu u Belgiji.

Drugi uslov novog češkog premijera jeste da garancije zemalja članica za Belgiju budu dobrovoljne.

- Češka ne osporava potrebu da EU finansira Ukrajinu. Češka računa s tim da će slati humanitarnu pomoć - naglasio je Babiš i dodao da je na prvom mestu da se dogovori pravedan mir.