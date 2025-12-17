U klanicama na području šumadijskog regiona porasne su cene tovnih svinja

Muškarac iz mesta Florešt, u rumunskom okrugu Prahova, suočava se s optužbom za pokušaj ubistva nakon što je nožem izbo svog prijatelja tokom svađe izazvane alkoholom.

Prema navodima istrage, dvojica muškaraca okupila su se kako bi obavili svinjokolj. Tokom dana su zajedno obavljali kućne poslove i konzumirali alkohol, a u kući su se u jednom trenutku nalazile još dve osobe.

Nakon što su one otišle, oko 21.45 časova došlo je do verbalnog sukoba između dvojice muškaraca, koji je ubrzo prerastao u fizički obračun. Tom prilikom jedan od njih je nožem ranio drugog u predelu stomaka.

Povređeni muškarac, star 22 godine, hitno je prebačen u bolnicu, gde su lekari utvrdili da su zadobijene povrede bile opasne po život.

Policija je, nakon opsežnih istražnih radnji i prikupljanja izjava svedoka, identifikovala osumnjičenog – 31-godišnjeg muškarca iz Florešta, koji je pronađen u svom domu. Njemu je 15. decembra 2025. godine određeno zadržavanje od 24 časa, po nalogu tužilaštva, a potom je predložen pritvor.