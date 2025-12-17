Slušaj vest

Ukrajinske trupe su potisnule Ruse iz Kupjanska aktivnim operacijama pretrage i udara i preuzele kontrolu nad skoro 90% grada, izvestio je vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski tokom svog učešća na mreži na 32. sastanku Kontakt grupe Ramštajn o odbrani Ukrajine.

Sirski je govorio o uspešnim akcijama Odbrambenih snaga u Kupjansku i situaciji na frontu uopšte – ona ostaje „teška“.

Da bi sproveli stratešku ofanzivu, Rusi su povećali svoje snage na ukupno oko 710.000 ljudi.

"Uprkos značajnim gubicima, ruska vojska ne odustaje od nastavka ofanzive, iako nije postigla značajan operativni uspeh", uverio je Sirski.

Načelnik Oružanih snaga je takođe rekao Ramštajnu da Rusi pokušavaju da zauzmu Pokrovsk više od 17 meseci, ali ukrajinske jedinice drže liniju i preuzimaju inicijativu.

Ukrajina povratila kontrolu nad 16 kvadratnih kilometara Kupjanska

Kao rezultat kontraofanzive, ukrajinske oružane snage su povratile kontrolu nad 16 kvadratnih kilometara u severnom delu grada.

Takođe su povratili 56 kvadratnih kilometara teritorije u oblastima Grišina, Kotlina i Udačne zapadno od Pokrovska.

Nakon ruskih izjava o navodnom zauzimanju Kupjanska, 12. decembra, Čarter je objavio da je ruska grupacija u gradu potpuno opkoljena. Kopneni pristup ruske vojske Kupjansku je potpuno blokiran. Takođe, svi izlazi iz gasovoda, koji je neprijatelj koristio za ulazak u grad, stavljeni su pod kontrolu vatre.

Istog dana, Zelenski je posetio to područje i napravio snimak u blizini stele na ulazu u Kupjansk.