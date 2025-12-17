PUTIN PRETI JOŠ JAČIM RATOM, UBACUJE U IGRU "OREŠNIK"! "Svi ciljevi vojne operacije biće ispunjeni!"
Raketni sistem "Orešnik" biće raspoređen u stanje borbene gotovosti do kraja godine, najavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
"Do kraja godine, raketni sistem srednjeg dometa sa hipersoničnom raketom 'Orešnik' takođe će biti stavljen u borbenu gotovost", rekao je Putin tokom proširenog sastanka kolegijuma ruskog Ministarstva odbrane, prenela je RIA Novosti.
Govoreći na sastanku, Putin je ocenio da je 2025. godina bila "značajna prekretnica" u vojnoj kampanji. Prema njegovim rečima, ruske snage sposobne su da ubrzaju ofanzivne operacije na strateški važnim područjima bojišta.
"Ruske oružane snage melju neprijatelja, uključujući njihove elitne jedinice obučene u zapadnim vojnim centrima", rekao je.
Putin se pohvalio modernizacijom mornarice, navodeći da je ruska ratna mornarica 2025. godine dobila nove podmornice, kao i 19 površinskih brodova i pomoćnih plovila.
Rekao je da je Rusija uspešno testirala krstareću raketu na nuklearni pogon "Burevestnik" i podvodni dron na nuklearni pogon "Posejdon", naglasivši da ti sistemi već postoje i da će se nastaviti njihovo unapređivanje.
"Strateška krstareća raketa 'Burevestnik' neograničenog dometa i bespilotni podvodni dron Posejdon' obezbediće strateški paritet i bezbednost Rusije u decenijama koje dolaze", dodao je Putin.
Još jednom je odbacio upozorenja o mogućem ruskom napadu na Evropu kao laži i besmislice. Optužio je evropske političare da podstiču histeriju i usađuju strah u glave ljudi o neizbežnoj konfrontaciji sa Rusijom.
Ponovio je nameru Moskve da proširi bezbednosnu tampon-zonu unutar Ukrajine i insistirao da će ciljevi "specijalne vojne operacije" biti postignuti,
(Kurir.rs/RIA/P.V.)