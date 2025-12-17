Slušaj vest

Raketni sistem "Orešnik" biće raspoređen u stanje borbene gotovosti do kraja godine, najavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.

"Do kraja godine, raketni sistem srednjeg dometa sa hipersoničnom raketom 'Orešnik' takođe će biti stavljen u borbenu gotovost", rekao je Putin tokom proširenog sastanka kolegijuma ruskog Ministarstva odbrane, prenela je RIA Novosti.

Govoreći na sastanku, Putin je ocenio da je 2025. godina bila "značajna prekretnica" u vojnoj kampanji. Prema njegovim rečima, ruske snage sposobne su da ubrzaju ofanzivne operacije na strateški važnim područjima bojišta.

"Ruske oružane snage melju neprijatelja, uključujući njihove elitne jedinice obučene u zapadnim vojnim centrima", rekao je.

1/10 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin, Printskrin društvene mreže

Putin se pohvalio modernizacijom mornarice, navodeći da je ruska ratna mornarica 2025. godine dobila nove podmornice, kao i 19 površinskih brodova i pomoćnih plovila.

1/5 Vidi galeriju Raketa "Orešnik" Foto: Shutterstock, YouTube/ New Horizon TV, YouTube/ New Horizon TV

Rekao je da je Rusija uspešno testirala krstareću raketu na nuklearni pogon "Burevestnik" i podvodni dron na nuklearni pogon "Posejdon", naglasivši da ti sistemi već postoje i da će se nastaviti njihovo unapređivanje.

"Strateška krstareća raketa 'Burevestnik' neograničenog dometa i bespilotni podvodni dron Posejdon' obezbediće strateški paritet i bezbednost Rusije u decenijama koje dolaze", dodao je Putin.

Još jednom je odbacio upozorenja o mogućem ruskom napadu na Evropu kao laži i besmislice. Optužio je evropske političare da podstiču histeriju i usađuju strah u glave ljudi o neizbežnoj konfrontaciji sa Rusijom.