Ruskе snage izvele su danas tri udara na Zaporožje i Zaporoški okrug, a u napadima je povređeno najmanje 26 osoba, među kojima i jedno dete.

Ukrajinski mediji javljaju da broj povređenih i dalje raste.

Ruske snage pogodile su Zaporošku oblast

Kako je saopštio načelnik Oblasne vojne administracije Ivan Fedorov, ruske snage su koristile navođene avio-bombe, pri čemu su uništene stambene zgrade, kao i oštećeni objekti infrastrukture i jedna obrazovna ustanova.

Povređeni su zbrinuti i pruža im se neophodna medicinska pomoć, a na društvenim snimcima vidi se kako veliki plamen gori usred bela dana.