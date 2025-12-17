ŽESTOK RUSKI UDAR USRED BELA DANA NA ZAPOROŽJE: Najmanje 26 ranjeno, ali broj i dalje raste, zgrade rasturene (VIDEO, FOTO)
Ruskе snage izvele su danas tri udara na Zaporožje i Zaporoški okrug, a u napadima je povređeno najmanje 26 osoba, među kojima i jedno dete.
Ukrajinski mediji javljaju da broj povređenih i dalje raste.
Kako je saopštio načelnik Oblasne vojne administracije Ivan Fedorov, ruske snage su koristile navođene avio-bombe, pri čemu su uništene stambene zgrade, kao i oštećeni objekti infrastrukture i jedna obrazovna ustanova.
Povređeni su zbrinuti i pruža im se neophodna medicinska pomoć, a na društvenim snimcima vidi se kako veliki plamen gori usred bela dana.
Fedorov je na društvenim mrežama objavio video-snimke i fotografije posledica napada. U Zaporoškoj oblasti i dalje traje vazdušna uzbuna, a Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine upozoravaju na nove pretnje od vođenih avio-bombi i dronova koji se kreću ka Zaporožju.
(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)