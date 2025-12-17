Slušaj vest

Britanski premijer Kir Starmer saopštio je danas da će Velika Britanija prebaciti 2,5 milijardi funti (2,8 milijardi evra) ruskog milijardera Romana Abramoviča, od prodaje fudbalskog kluba Čelsi, u humanitarni fond za Ukrajinu, javlja britanski list Gardijan.

"Mogu da objavim da odobravamo transfer 2,5 milijardi funti od prodaje fudbalskog kluba Čelsi, novac koji je zamrznut 2022. godine. Moja poruka Abramoviču je sledeća: vreme ističe, poštujte obaveze koje ste preuzeli i platite sada", rekao je Starmer obraćajuči se u Donjem domu britanskog parlamenta.

Dodao je da je britanska vlada, ukoliko Abramovič odbije da plati, spremna "da ide na sud".

"Spremni smo da idemo na sud, kako bi svaki peni stigao do onih čiji su životi razoreni Putinovim nezakonitim ratom", rekao je Starmer.

Abramovič, bivši guverner ruskog autonomnog okruga Čukotka, prodao je fudbalski klub Čelsi 2022. godine, pod pritiskom britanske vlade nakon početka invazije Rusije na Ukrajinu.

On je tada od britanske vlade dobio dozvolu da proda klulb, pod uslovom da novac bude potrošen na pomoć žrtvama ruske invazije u Ukrajini.

Novac od prodaje nalazi se na računu u britanskoj banci, kojim upravlja Abramovičeva kompanija Fordstam.

Novac je od tada zamrznut, zbog zastoja u pregovorima sa Abramovičem oko toga da li bi novac trebalo da se potroši samo na pomoć Ukrajini ili bi mogao da bude potrošen na pomoć u nekoj drugoj zemlji, piše Gardijan.