Poslanica Marijana Bezuhla blokirala je govornicu Vrhovne rade Ukrajine, zahtevajući vojnu reformu i smenu vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog.

Čak i pre početka sednice, Bezuhla je blokirala govornicu postavljajući plakate kojima se poziva na vojnu reformu i smenu vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog.

„Molim da se govornica očisti od rezultata kreativne aktivnosti pojedinih poslanika“, rekao je predsednik Vrhovne rade Ruslan Stefančuk.

Nakon toga, nekoliko poslanika iz frakcije Sveukrajinskog saveza „Otadžbina“, uključujući Sergeja Tarutu, odlučili su da pomognu u deblokiranju parlamentarne govornice i pocepali su Bezuhline plakate.

Kao rezultat toga, izbila je tuča.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci sukoba poslanika.

Trenutno, Bezuhla nastavlja da blokira govornicu i rad parlamenta. Stefančuk poziva poslanicu da zauzme svoje mesto kako bi Vrhovna rada mogla da nastavi svoj puni rad.

Kako je izvestio Ukrinform, nacrt zakona o političkim strankama je registrovan u Vrhovnoj radi Ukrajine, a radna grupa je razvijala njegovu novu verziju više od šest godina.

(Kurir.rs/Ukrinform/Prenela:M.V.)

