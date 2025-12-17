Slušaj vest

Biznismen Dmitrij Kuzmin, koji se sumnjiči da je ranije ovog meseca pretukao svoju devojku manekenku Anželiku Tartanovu u njenom stanu u Moskvi, konačno je uhapšen.

Njemu je nakon hapšenja određen kućni pritvor i preti mu kazna zatvora do osam godina zbog nanošenja teških telesnih povreda.

Anželika, koja je optužila svog bivšeg partnera da ju je zverski pretukao, primljena јe u bolnicu sa višestrukim povredama, hematomima po telu i potresom mozga. U bolnici јe podvrgnuta i operaciji glave.

Manekenka se skoro tri nedelje nalazi na lečenju na odeljenju intenzivne nege u bolnici "Pirogov" u Moskvi. Ona je svesna, ali od težine povreda ne može da ustaje iz kreveta i govori.

Ipak, nekako je upela da smogne snage i kratko lekarima ispriča šta joj se dogodilo i ko ju je pretukao. Lekari su odmah obavestili policiju, koja je danima tragala za njim.

Otežavajuća okolnost bila je ta što niko od manekenkinih bliskih ljudi nije znao kako Dmitrij izgleda.

Nakon što danima nisu mogli da je dobiju, njeni rođaci su se uplašili da je možda žrtva bivšeg dečka Dmitrija (40), s kojim je navodno raskinula nekoliko dana pre nego što je nestala.

Nakon nestanka, policija je pretragom njenog stana pronašla kofere koji su bili polu spakovani, kao i njen pasoš.

Njena drugarica je ranije medijima otkrila da je takođe sumnjala da je za Anželikin nestanak kriv njen bivši partner.

Ona je rekla da je Dmitrij menekenku razmazio kupujući joj skupe stvari, ali da je od nje zahtevao da ga bespogovorno sluša. Nije joj dozvoljavao kontakt sa porodicom.

Niko od njene porodice nije znao kako Dmitrij izgleda, kako se zove i čime se bavi.

Mediji prenose da je u prva dva dana nakon njenog nestanka, kada je porodica već bila jako zabrinuta, neko čitao njene poruke na telefonu, ali nije odgovarao.

Telefon je, zajedno sa njenim koferima, kasnije pronađen u stanu manekenke.