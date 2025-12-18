Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa objavila je sinoć da proširuje restrikcije putovanja na još 20 zemalja i Palestinsku upravu, čime se udvostručio broj zemalja pogođenim ograničenjima ovjavljenim ove godine oko putovanja i emigriranja u SAD.

Uključeno je još pet zemalja kao i osobe koje putuju sa dokumentima koje je izdala Palestinska uprava na spisak zemalja kojima je uvedena puna zabrana putovanja u SAD, a uvedena su nova ograničenja za još 15 zemalja.

Ovaj potez deo je napora američke vlade da zaoštri standarde za ulazak u SAD za putovanje i imigraciju, što, prema kritičarima, na nefer način sprečava putovanje ljudi iz širokog broja zemalja.

Izuzeće od restrikcija

Ljudi koji već poseduju vize, imaju legalni stalni boravak u SAD ili određene kategorije viza kao diplomate ili sportisti ili čiji ulazak se smatra da će služiti interesima SAD su izuzeti iz tih restrikcija.

U junu Tramp je objavio da će građanima iz 12 zemalja biti zabranjen ulazak u SAD a onima iz još sedam će biti uvedene restrikcije. Ova odluka ponovo je vratila njegovu politiku iz prvog mandata.

Tada je zabrana obuhvatila Avganistan, Mjanmar, Čad, Republiku Kongo, Ekvatorijalnu Gvineju, Eritreju, Haiti, Iran, Libiju, Somaliju, Sudan i Jemen i pojačala restrikcije na posetioce iz Burundija, Kube, Laosa, Sijera Leonea, Togoa, Turkmenistana i Venecuele.

Još 5 novih zemalja

Juče je republikanska administracija objavila da širi spisak zemalja čijim građanima je zabranjen ulazak u SAD na Burkinu Faso, Mali, Niger, Južni Sudan i Siriju.

Administracija je takođe potpuno ograničila putovanja osoba sa putnim dokumentima Palestinske uprave, što su najnovije američke putne restrikcije za Paletince. Južni Sudan je već bio suočon sa znatnim putnim restrikcijama.

Pored toga još 15 zemalja dodate su na spisak zemalja sa delimičnim restrikcijama - Angola, Antivva i Barbados, Benin, Obala Slonovače, Dominikanska republika, Gabon, Gambija, Malavi, Mauritanija, Nigerija, Senegl, Tanzanija, Tonga, Zambija i Zimbabve.

Restrikcije se odnose na osobe koje hoće da putuju u SAD kao posetioci ili da tamo emigriraju.

U saopštenju je rečeno da mnoge od zemalja kojima se ograničavaju putovanja imaju rasprostranjenu korupciju, lažne ili nepouzdane građanske dokumente i kriminalne rekorde što otežava da se provere njihovi državljani za putovanje u SAD.

Rečeno da te zemlje imaju visoke stope njihovih državljana koji prekoračuju trajanje viza, odbijaju da prime svoje državljane koje SAD hoće da deportuju ili imaju opšti nedostatak stabilnosti i kontrole vlade što otežava njihovu proveru. Takođe se navodi primena mera imigracije, spoljne politike i nacionalne bezbensosti za ovu odluku.