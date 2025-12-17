Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp naredio je „totalnu i kompletnu“ blokadu svih sankcionisanih tankera za naftu koji ulaze i izlaze iz Venecuele - potez koji je Karakas osudio kao „ratne pretnje“.

Tramp je napisao da je vlada predsednika Venecuele Nikolasa Madura označena kao strana teroristička organizacija (STO), koja se takođe bavila „švercom droge i trgovinom ljudima“.

Njegove izjave dolaze nakon što su SAD prošle nedelje zaplenile tanker za naftu kod obale Venecuele - potez koji je smatran značajnim s obzirom na zavisnost Venecuele od nafte.

1/12 Vidi galeriju Američki raketni razarač "USS Grejvli" sa vojskom Trinidada i Tobaga vežba blizu obala Venecuele Foto: Robert Taylor/AP

SAD su takođe nedavno izvele smrtonosne napade na navodne venecuelanske brodove za šverc droge i značajno su pojačale svoje pomorsko prisustvo u blizini.

Trampova objava nije dala dodatne detalje o tome kako će se sprovoditi široka blokada sankcionisanih tankera za prevoz nafte.

Od prošle nedelje, više od 30 od 80 brodova u venecuelanskim vodama ili koji se približavaju zemlji bilo je pod sankcijama SAD, prema podacima koje je prikupio TankerTrackers.com.

Višestruke nove američke sankcije brodovima za koje se tvrdi da prevoze venecuelansku naftu izdate su nakon zaplene tankera. Sankcije su takođe uvedene nekim rođacima predsednika Madura i preduzećima povezanim sa onim što su SAD nazvale njegovim nelegitimnim režimom.

U svojoj objavi na Truth Social u utorak, Tramp je napisao da je Venecuela „potpuno okružena najvećom armadom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike“. Dodao je da će ona „samo postati veća“ i „biti drugačija od svega što su ikada ranije videli“.

Tramp je takođe optužio Madurovu vladu da koristi „ukradenu“ naftu za „finansiranje sebe, narkoterorizma, trgovine ljudima, ubistava i otmica“.

1/6 Vidi galeriju Američki upad na naftni tanker "Skiper" kod obale Venecuele Foto: AP

Tramp više puta optuživao Venecuelu za šverc droge

Predsednik je više puta optuživao Venecuelu za šverc droge, a od septembra je američka vojska ubila najmanje 90 ljudi u napadima na brodove koji su navodno prevozili fentanil i druge ilegalne droge u SAD.

Međutim, nije pružila nikakve javne dokaze da su ovi brodovi prevozili drogu, bilo da je u pitanju fentanil - koji se uglavnom proizvodi u Meksiku - ili kokain.

Trampova objava u utorak sugeriše da se oznaka koju su SAD ranije primenjivale samo na Madura sada proširuje na celu njegovu vladu.

Kao odgovor na nedavne akcije SAD, Venecuela - dom najvećih dokazanih rezervi nafte na svetu - optužila je Vašington da pokušava da ukrade njene resurse.

Venecuela je potvrdila svoj suverenitet nad svim prirodnim resursima i svoje pravo na slobodnu plovidbu i trgovinu u Karipskom moru uprkos „ratnohuškačkim pretnjama“, saopštila je vlada u utorak. Osudila je Trampovu naredbu o „iracionalnoj vojnoj blokadi“ kao „grotesknu pretnju“ usmerenu na „krađu“ bogatstva zemlje, piše Gardijan.