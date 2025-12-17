NEVEROVATNO OTKRIĆE DVA SIROMAŠNA INDIJCA: Ovako nešto se dešava samo jednom u životu, momci PRESREĆNI: "Sada možemo da udamo svoje sestre!" (VIDEO)
Dva prijatelja iz detinjstva nedavno su otkrila veliki, blistavi kamen na parceli koju su iznajmili samo nekoliko nedelja ranije u Pani, regionu bogatom dijamantima u centralnoj Indiji.
Kada su Satiš Katik i Sadžid Mohamed odneli kamen zvaničnom gradskom procenitelju dijamanata, saznali su da su pronašli dijamant draguljastog kvaliteta od 15,34 karata, jednu od najfinijih vrsta prirodnih dijamanata koje postoje.
„Procenjena tržišna vrednost kamena je oko pet do šest miliona rupija (između 55.000 i 66.000 dolara) i uskoro će biti stavljen na aukciju“, rekao je procenitelj dijamanata Anupam Sing za BBC.
Katik i Mohamed su presrećni. Kažu da sada mogu da „udaju svoje sestre“ uz velikodušan miraz.
Katik (24) radi u mesari, dok Mohamed (23) prodaje voće. Obojica potiču iz siromašnih indijskih porodica i najmlađi su sinovi u svojim porodicama.
Njihove porodice generacijama pokušavaju sreću u istraživanju i potencijalnom pronalaženju dijamanata, što je uobičajena praksa među ljudima u okrugu.
Pana se nalazi u državi Madja Pradeš i jedan je od najnerazvijenijih regiona u Indiji. Njegovi stanovnici žive u siromaštvu i često se suočavaju sa nestašicom vode i nezaposlenošću.
Ali, okrug je takođe dom većine indijskih rezervi dijamanata i glavna je destinacija za lovce na dragulje.
Indijske rezerve dijamanata su relativno ograničene u poređenju sa glavnim svetskim proizvođačima, ali su istorijski značajne.
