Sloavčki premijer Robert Fico izjavio je danas da neće podržati korišćenje zamrznutih sredstava za pomoć Ukrajini.

On je rekao da na sastanku Evropskog saveta u Briselu neće podržati nijednu šemu, uključujući i korišćenje zamrznutih ruskih sredstava, koja bi vodila dodatnoj podršci rata u Ukrajini.

To je izjavio neposredno pre samita Evropskog saveta, koji se održava 18. i 19. decembra. Prema njegovim rečima, neće glasati ni za jedan evro koji bi trebalo da ide na podršku Ukrajini.

"Principijelno odbijam da sutra podržim bilo šta što bi vodilo novcu za rat", istakao je Fico, dodajući da neće podržati korišćenje zamrznutih sredstava ako bi ona bila usmerena na dalju podršku ratu u Ukrajini. "Ako to treba da bude deo mirovnog sporazuma, zašto bismo to bacali na oružje?" upitao je, naglašavajući da bi podržao korišćenje zamrznutih sredstava za sporazum o obnovi Ukrajine.

Foto: Shutterstock, Beta Damir Senčar, EPA Jakub Gavlak

Prema Ficu, Slovačka je spremna da pomogne Ukrajini na bilateralnom nivou.

"Spremni smo da im pomognemo u razminiravanju i drugim oblastima“, dodao je, naglašavajući da je spreman za dalja pregovaranja između Ukrajine i Slovačke. "Postupaćemo kao solidarni partner na bilateralnoj osnovi", rekao je Fico, ističući da davanje novca za rat u Ukrajini znači njegovo produžavanje.

On je naglasio da Evropska unija nema rešenje za ovaj konflikt.