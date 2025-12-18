Slušaj vest

Policija na severoistoku Španije iselila je napuštenu školsku zgradu u kojoj je živelo oko 400 migranata bez dokumenata.

Sud je procenio da je zgrada u Badaloni, radničkom gradu u blizini Barselone, nebezbedna, te da se iseljenim ljudima obezbedi pristup socijalnoj pomoći, dok nije izrečena nikakva mera za pronalaženje novog smeštaja za te migrante.

Akcija je uglavnom prošla mirno, ali je policija ipak privela 18 ljudi zbog sumnje da borave u Španiji bez dozvole.

Iseljeni migranti dolaze uglavnom iz Senegala i Gambije, a oni su se uselili u napuštenu školsku zgradu 2023. godine, a preživljavali su uglavnom od prodavanja otpadnog metala.

Neki od iseljenih su imali dozvole za boravak i rad u zemlji, ali nisu mogli da priušte stanovanje na drugim mestima.

Gradske vlasti Badalone će, ipak, ponuditi privremeni smeštaj za oko 30 ljudi, piše list El Pais, dok se regionalne službe Katalonije brinu o još 60 ljudi.

Iseljenje je zatražio gradonačelnik Badalone Ksavijer Garsija Albiol, koji tvrdi da taj skvot predstavlja "opasnost po javnu bezbednost".

On je nakon policijske akcije obišao napušttenu školu i izjavio da je "nepriihvatljivo što španska Vlada pušta apsolutno svakoga unutra".