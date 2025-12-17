Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin odlikovao je medaljom "Zlatna zvezda" ruske vojnike koji su pokazali herojstvo na frontu u Donjeckoj Narodnoj Republici, posebno tokom oslobađanja Severska, preneo je TASS.

"U izuzetno teškim okolnostima, velikom brzinom savlađujući snažnu i dubinsku neprijateljsku odbranu, vi i vaši saborci ste oslobodili Seversk, za nas značajan ruski grad.

Foto: Printskrin društvene mreže

Pre svega, ovo je rezultat ogromne lične hrabrosti i posvećenosti vojnika i oficira, zahvaljujući kojima su otvorene mogućnosti za dalju ofanzivu, za napredovanje naših trupa na najodgovornijim linijama, rejonima i pravcima", poručio je ruski predsednik.

Putin je zahvalio ruskim vojnicima i poručio da se Rusija ponosi njima.

"Vi čuvate bezbednost zemlje i njenih građana i hrabro se borite za dostojanstvenu budućnost našeg naroda", istakao je ruski predsednik, i dodao da je uveren da će Rusija sa tako hrabrim ljudima ostvariti sve ciljeve.

Foto: Printskrin društvene mreže

Ceremonija je održana nakon proširenog sastanka kolegijuma Ministarstva odbrane Rusije, na kom je prisustvovao i predsednik Rusije Vladimir Putin.

Ruski lider je ranije istakao da oslobođenje Severska približava nove uspešne ofanzive i istiskivanje ukrajinskih snaga iz Donbasa.