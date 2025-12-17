Slušaj vest

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da "nije lako" postići sporazum EU o korišćenju zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini na legalan način.

Meloni je u italijanskom parlamentu, pred sastanak Evropskog saveta 18. i 19. decembra o korišćenju zamrznute ruske imovine, rekla da je Italija generalno za korišćenje zamrznute ruske imovine, ali da je potrebno da se pronađe čvrst pravni osnov za sve predložene akcije.

Istakla je da su nedavni razgovori u Berlinu između američkih, evropskih i ukrajinskih zvaničnika o mirovnom planu za Ukrajinu bili "konstruktivni", preneo je "Korijere dela sera".

Italijanska premijerka je navela da Rusija postavlja "nerazumne" teritorijalne zahteve u mirovnim pregovorima, koje predvode Sjedinjene Američke Države, o okončanju rata u Ukrajini.

Meloni je ponovila podršku Italije Ukrajini, navodeći da neće biti slanja italijanskih vojnika na ukrajinsku teritoriju.

Kurir.rs/Agencije

