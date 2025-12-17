Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin je u sredu oštro napao evropske lidere, nazivajući ih "svinjicama" i poručio da će Rusija svoje teritorijalne ciljeve u Ukrajini ostvariti ili diplomatskim putem ili vojnim sredstvima.

Na godišnjem sastanku sa ministrom odbrane, Putin je rekao da će ciljevi onoga što Moskva naziva „specijalnom vojnom operacijom“ biti ispunjeni „bezuslovno“.

"Ako ne žele ozbiljnu raspravu onda će Rusija osloboditi svoje istorijske zemlje na bojnom polju", rekao je Putin.

Putin je tvrdio da je prethodna američka administracija „namerno usmeravala situaciju ka oružanom sukobu“, dodajući da je Vašington verovao da Rusija može biti oslabljena ili čak uništena u kratkom vremenskom periodu.

Zatim je oštro napao evropske lidere, optužujući ih da su se pridružili administraciji Džoa Bajdena.

Oštre Putinove izjave usledile su dok su američki zvaničnici tvrdili da su raniji pregovori sa Ukrajinom u Berlinu rešili oko 90 odsto najtežih pitanja. Ipak, i dalje postoje velike sumnje da li je ruski lider spreman na kompromis po svojim širokim zahtevima.

Putin je više puta insistirao da Kijev ustupi preostale delove istočnog regiona Donbasa koji su još pod ukrajinskom kontrolom – zahtev koji je Bela kuća povremeno delimično podržavala, ali koji je Ukrajina odlučno odbacila. Moskva je takođe insistirala na stroga ograničenja za ukrajinsku vojsku, zabranu zapadnih trupa na ukrajinskoj teritoriji i prestanak zapadne vojne pomoći.