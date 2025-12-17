Slušaj vest

Pitanje konfiskacije zamrznute ruske imovine neće biti na dnevnom redu samita EU u Briselu, saopštio je mađarski premijer Viktor Orban.

„Mađarska je ostvarila pobedu u pregovorima uoči samita EU. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen saopštila je da pitanje blokiranih ruskih aktiva neće biti na dnevnom redu“, citirala je Orbana mađarska agencija MTI.

Premijer je naglasio da je tako razumeo reči predsednice Evropske komisije i da, po njegovom mišljenju, to tumačenje je ispravno.

Kasnije je Orban na društvenoj mreži X napisao da se Evropska komisija sada „zalaže za zajedničko zaduživanje“ radi finansiranja Ukrajine. Prema rečima premijera, ni takav pristup mu nije prihvatljiv.

U Briselu za sada nisu komentarisali ove tvrdnje mađarskog premijera.

Savet Evropske unije je 12. decembra usvojio odluku o trajnom zamrzavanju suverene ruske imovine. Evropska komisija se nada da će na samitu 18. i 19. decembra obezbediti odluku zemalja EU o eksproprijaciji 210 milijardi evra ruske imovine, od čega je 185 milijardi evra blokirano na platformi „Juroklir“ u Belgiji.