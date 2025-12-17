Slušaj vest

Osam godina ima dečak koji svakog dana pomaže ocu da ponovo progovori – posle moždanog udara koji mu je gotovo oduzeo život.

Snimak na kojem mališan razgovara i peva sa ocem obišao je TikTok i dirnuo milione ljudi, ali iza tog kratkog trenutka krije se teška porodična borba.

Muškarac sa snimka je Rič (53), koji je prošlog oktobra doživeo ozbiljan moždani udar. Njegova supruga Lizi odlučila je da javno ispriča njihovu priču, jer, kako kaže, "ljudi vide samo nekoliko sekundi nade, ali ne i put koji je tome prethodio“.

Težak moždani udar i crne prognoze

Sve je počelo dok je Rič vozio, kada je osetio snažan bol u vilici i bljeskove pred očima. Uspeo je da stigne do bolnice, ali je u hodniku hitne pomoći kolabirao. Tokom noći, ugrušak je izazvao drugi, još teži ishemijski moždani udar.

Lekari su kasnije utvrdili da je uzrok bila potpuno neočekivana disekcija aorte. Prognoze su bile sumorne.

- Rečeno mi je da možda više nikada neće hodati samostalno, jesti bez pomoći ili voditi normalan razgovor - ispričala je Lizi.

Dečak koji pomaže ocu da ponovo govori

Posle tri nedelje intenzivne rehabilitacije, Rič se vratio kući u Rod Ajlend. Više ne može da radi u stovarištu drvne građe niti da vozi automobil koji je voleo. Desna ruka mu je gotovo potpuno utrnula, a svakodnevica mu je ispunjena vežbama za povratak snage i govora.

U tom procesu ključnu ulogu preuzeo je njegov osmogodišnji sin Riči. Dečak svakodnevno vežba sa ocem, ponavlja rečenice, peva s njim i ohrabruje ga.

- Svaki mali napredak pretvara u zajedničku pobedu - rekla je Lizi.

Upravo tokom jedne takve vežbe nastao je snimak koji je obišao svet – dok dečak uči oca da izgovori porodične fraze i refren pesme koju su ranije zajedno pevali.

Dug oporavak uz podršku porodice

Danas Rič ide na fizikalnu i radnu terapiju dva puta nedeljno, a na logopedske tretmane tri puta.

Kod kuće svakodnevno koristi aplikacije i posebne alate za oporavak nakon moždanog udara.

Na tom dugom putu ka povratku izgubljenih sposobnosti, njegova najveća snaga ostaje – osmogodišnji sin koji mu svakog dana pomaže da napravi još jedan mali korak napred.