Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je Evropsku uniju da pošalje jasnu poruku Moskvi da je nastavak rata "besmislen".

U obraćanju javnosti u večernjim satima, objavljenom na Telegramu i njegovom zvaničnom sajtu, Zelenski je rekao da Moskva i dalje šalje signale da se priprema za dalju konfrontaciju i naglasio da je važno da partneri to prepoznaju, posebno partneri u Sjedinjenim Američkim Državama, koji često tvrde da Rusija navodno želi da okonča rat.

"Potrebna nam je stvarna zaštita od ove ruske istorije ludila i sada ćemo nastaviti da radimo sa svim partnerima kako bismo obezbedili da takva zaštita zaista postoji", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ishod ovih sastanaka, odnosno ishod za Evropu, mora biti takav da Rusija oseti da je njena želja da nastavi rat i naredne godine besmislena, jer će Ukrajina nastaviti da ima podršku.

Zelenski je dodao da ovaj ishod sto odsto zavisi od odluke Evrope i da je na Evropi da donese tu odluku.