Slušaj vest

Evropa pokušava da potkopa konstruktivne predloge predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za rešavanje krize u Ukrajini, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Osudili smo praksu korišćenja jednostranih prinudnih mera koje podrivaju međunarodno pravo. Ona je posebno očigledna sada u kontekstu ukrajinske krize, kada Evropa pokušava da potkopa konstruktivne težnje administracije Donalda Trampa", rekao je Lavrov na zajedničkoj konferenciji sa iranskim kolegom Abasom Arakčijem, a prenosi agencija Interfaks.

On je dodao da je sa Arakčijem dogovorio nastavak rad na ''neutralizaciji negativnog uticaja nezakonitih sankcija na ekonomije obe zemlje''.

Foto: Shamil Zhumatov/Pool Reuters

"Ali kada je reč o upotrebi jednostranih prinudnih mera, mi smo u potpunoj solidarnosti sa Iranom i nizom drugih država. Zalažemo se za formiranje grupe zainteresovanih strana kako bismo se suprotstavili ovom bezakonju. Verujem da će ovaj proces sve više dobijati podršku. Dogovorili smo se da konsolidujemo članove međunarodne zajednice koji dele ove pristupe", rekao je Lavrov.

On je osudio namere SAD da sprovedu kopnene vojne operacije u Venecueli, ocenjujući da bi to "eliminisalo" svaku nadu u postizanje sporazuma u okviru trenutnog odnosa snaga.

"Ratoborne izjave Pentagona da, pored nezakonitih akcija potapanja civilnih brodova bez suđenja na Karibima, planiraju i kopnenu operaciju. Sve to potkopava nade da se može postići sporazum u okviru trenutnog odnosa snaga na međunarodnoj sceni. Ipak, SAD ostaju otvorene za dijalog", rekao je Lavrov.