Poljska će prvi put od Hladnog rata pokrenuti proizvodnju protivpešačkih mina, koje planira rasporediti duž svoje istočne granice, a razmatra i mogućnost izvoza u Ukrajinu, potvrdio je zamenik ministra odbrane. Ovom odlukom Poljska se pridružuje širem regionalnom trendu napuštanja globalnog sporazuma o zabrani takvog oružja, preneo je Rojters.

Gotovo sve evropske zemlje koje graniče sa Rusijom, osim Norveške, najavile su planove za povlačenje iz Otavske konvencije iz 1997. godine. Poljska namerava da koristi protivpešadijske mine za jačanje granica sa Belorusijom i Rusijom. "Zainteresovani smo za velike količine što pre moguće", izjavio je za Rojters zamenik ministra odbrane Pavel Zalevski.

Istočni štit

Mine će biti ključan deo odbrambenog programa "Istočni štit", čiji je cilj utvrđivanje poljskih granica sa Belorusijom i ruskom enklavom Kalinjingradom. Na pitanje može li proizvodnja početi sledeće godine, nakon završetka procesa povlačenja iz Otavske konvencije, Zalevski je odgovorio: "Voleo bih to. Imamo takve potrebe."

Poljska je proces povlačenja iz konvencije započela u avgustu, a njegovi komentari su prva zvanična potvrda Varšave da će se krenuti sa proizvodnjom. Prema podacima UN, Poljska je proizvodnju protivpešačkih mina napustila sredinom 1980-ih, a njihov izvoz je tada prestao.

Državna kompanija Belma, koja već snabdeva poljsku vojsku drugim vrstama mina, priprema se za značajno povećanje proizvodnje. "Pripremamo se da poljska potražnja iznosi 5–6 miliona mina svih vrsta", rekao je izvršni direktor Belme Jaroslav Zakrzevski.

Dodao je da, iako narudžbina ministarstva odbrane još nije stigla, kompanija će već sledeće godine moći da proizvede do 1,2 miliona mina svih vrsta, uključujući protivpešdijske, što je ogroman skok u odnosu na sadašnjih 100.000 godišnje.

Višak proizvodnje mogao bi ići saveznicima

Zamenik ministra odbrane Zalevski naglasio je da će isporuka mina Ukrajini zavisiti od proizvodnih kapaciteta. "Naše polazište su naše vlastite potrebe. Ali za nas je Ukrajina apsolutni prioritet jer je evropska i poljska bezbednosna linija na rusko-ukrajinskoj fronti", rekao je Zalevski.

Direktor Belme Zakrzevski potvrdio je da je izvoz u Ukrajinu moguć i da su i druge članice NATO koje graniče sa Rusijom, poput baltičkih država, već pokazale interes za kupovinu. Naglasio je da će poljske potrebe imati prioritet, ali da se svaki višak može isporučiti saveznicima.