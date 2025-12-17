Slušaj vest

Sadžid Akram, jedan od napadača sa plaže Bondi u Sidneju, prebacio je vlasništvo svoje kuće vredne milion dolara na ime svoje supruge, što će sprečiti porodice njegovih žrtava da dobiju nadoknadu od njegove imovine!

Prenos vlasništva znači da Sadživoda udovica Venera neće izgubiti svoj dom u Bonirigu, u jugozapadnom delu Sidneja, ukoliko žrtve terorističkog napada pokrenu sudski postupak, preneo je Daily Mail.

Ovaj 50-godišnjak je vlasništvo svoje celokupne imovine prebacio na ime svoje supruge gotovo dve godine pre nego što su on i njegov sin Navid (24) usmrtili 15 nevinih ljudi i ranili više od 40 drugih u terorističkom napadu u nedelju.

Krivični advokat Sem Makedon izjavio je da žrtve mogu tražiti odštetu kroz vladin program za podršku žrtvama, a takođe mogu i da posebno tuže i zahtevaju imovinu ubice za naknadu štete.

"Ali ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova imovina nema sredstava, onda niko ko ga tuži ili tuži njegovu imovinu neće dobiti ništa", rekao je Mekdon i dodao:

"To je poslednja uvreda za žrtve. Ovo je učinio s tim na umu da, ako mu se nešto desi i ljudi ga tuže, ne mogu uzeti kuću njegove supruge".

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Saeed KHAN / AFP / Profimedia, AP Mark Baker

Bivši ministar za borbu protiv terorizma Dejvid Eliot rekao je da je prenos vlasništva u februaru prošle godine pokazao da je napad bio planiran.

"Ovo jasno dokazuje, po mom mišljenju, da je ovo planirao dugo vremena", rekao je on.

"Bezbedno je pretpostaviti da je smatrao da će njegova imovina biti zaplenjena od strane države ili žrtava zločina koji je nameravao da počini".

Sadžid i Venera su kupili renoviranu kuću u ulici Braun Roud u avgustu 2016. godine za 700.000 dolara. Kuća je reklamirana kao "napravljena da obezbedi bezbrižan porodični život i zabavu" i imala je prostor za zabavu na otvorenom sa pogledom na bazen sa slanom vodom.

Foto: screenshot X

U februaru 2024. godine, preneli su imovinu u isključivo vlasništvo Venere za 477.500 dolara. Kuća sa tri spavaće sobe i jednim kupatilom trenutno se procenjuje na vrednost do 1,1 milion dolara. Sadžid i njegov sin su iznajmili Airbnb u Kampsiju pre nego što su krenuli u svoj ubilački pohod. Venera je rekla da je mislila da su njen muž i sin otišli ​​na pecanje i navodno ništa nije znala o njihovim planovima.

Otac i sin su stigli na plažu Bondi u srebrnom automobilu i izašli sa puškama i dodatnom municijom oko struka neposredno pre 18,40 sati u nedelju. Stojeći na mostu prema severnom kraju plaže, počeli su da pucaju na grupu okupljenih Jevreja koji su slavili prvi dan Hanuke - ubivši 15 ljudi i ranivši 42 osobe.

Sadžida je ubila policija, dok je njegov sin odveden u bolnicu sa prostrelnim ranama na hitnu operaciju. On je došao svesti u utorak uveče nakon što je bio u komi 48 sati.

Takođe je otkriveno da su otac i sin posetili Filipine samo nekoliko nedelja pre napada, a navodno su tamo prošlo obuku za izvršenje napada.