Slušaj vest

Ruski ministar odbrane Andrej Belousov potvrdio je da je prvi puk opremljen protivvazdušnim raketnim sistemom S-500 "Prometej", sposobnim da pogađa ciljeve u bliskom svemiru, stupio na borbeno dežurstvo.

Serijska proizvodnja započeta je krajem juna 2019. godine, a već sada novo oružje našlo se u zoni Specijalne vojne operacije.

S-500 je nova generacija raketnog sistema zemlja-vazduh.

Dizajniran je za presretanje i uništavanje interkontinentalnih balističkih raketa, kao i hipersoničnih krstarećih raketa i letelica, za protivvazdušnu odbranu od ranog upozoravanja i upravljanja u vazduhu i za zaustavljanje aviona.

Prema rečima Belousova, S-500 je projektovan za delovanje ne samo protiv klasičnih vazdušnih ciljeva, već i protiv objekata u bliskom svemiru, uključujući hipersonične pretnje i balističke ciljeve na velikim visinama.

Time se ruska PVO struktura formalno širi iznad atmosferskog sloja koji su do sada pokrivali sistemi poput S-400, uvodeći novu kategoriju presretanja u zonama koje su do sada bile rezervisane isključivo za strateške protivraketne sisteme.

Nadmorska visina ciljanih meta može biti veća od 180-200 kilometara.

Efikasan je protiv balističkih projektila sa dometom lansiranja od 3.500 km, radar dostiže radijus od 3.000 kilometara.

Ostali ciljevi protiv kojih je najavljeno da će ovaj sistem biti efikasan su bespilotne letelice, sateliti u orbiti niske Zemlje i svemirsko oružje lansirano od hipersoničnih letelica, bespilotnih letelica i hipersoničnih orbitalnih platformi.

U tom širem kontekstu, S-500 ne predstavlja samo novo oružje, već i signal promene strukture ruske PVO, koja se sada gradi kao kombinacija strateških sistema za visoke i svemirske ciljeve, klasičnih raketnih kompleksa srednjeg dometa i taktičkih sredstava za borbu protiv dronova.

Upravo ta višeslojnost, prema ruskoj proceni, treba da odgovori na savremene pretnje koje sve manje dolaze u obliku pojedinačnih skupih platformi, a sve više kroz masovne, rasute i tehnološki heterogene napade.

Taktičko-tehničke sposobnosti ruskog protivvazduhoplovnog raketnog sistema S-500 "Prometej" trenutno su nedostižne za bilo kog vojno-tehničkog konkurenta Rusije, izjavio je Aleksandar Mihajlov, rukovodilac Biroa za vojno-političku analizu.

"Naši potencijalni protivnici jednostavno ne poseduju sisteme sa dalekometnim raketnim mogućnostima kakve ima S-500", objasnio je Mihajlov za TAS.

Foto: Printskrin Youtube

"Iako raspolažu dalekometnim sistemima namenjenim presretanju različitih ofanzivnih sredstava, specifične karakteristike 'Prometeja' ostaju nenadmašene čak i kod naših najbližih konkurenata."

Posebno je naglasio da je S-500 projektovan tako da u budućnosti može da presreće i hipersonične rakete NATO-a koje su još u fazi razvoja, što, prema njegovim rečima, potvrđuje njegovu stratešku prednost.

Stručnjak je takođe istakao da S-500 funkcioniše kao napredni sistem kosmičke odbrane.

"Može da otkriva ciljeve na daljinama do 600 kilometara i da ih pogađa protivvazduhoplovnim raketama na rastojanjima do 500 kilometara. To se odnosi ne samo na balističke rakete, već i na aerodinamičke ciljeve, kao što su nadzvučni avioni NATO-a, kao i na različite vrste raketa".

"Posebno je značajno što sistem može da gađa rakete srednjeg dometa i satelite u niskoj orbiti koji se koriste za izviđanje i komunikaciju", pojasnio je Mihajlov.

Ocenio je da dostignuća Rusije u oblasti protivraketne odbrane dovode NATO, a posebno Sjedinjene Američke Države, u nepovoljan položaj.

"Uvođenjem S-500 u upotrebu, Rusija je američkoj odbrambenoj industriji postavila izuzetno ozbiljan izazov", zaključio je Mihajlov.