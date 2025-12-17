Tramp se obraća u 03.00 po srednjeevropskom vremenu

Američki novinar Taker Karlson, pozivajući se na američkog zvaničnika, tvrdi da bi predsednik SAD Donald Tramp mogao da objavi rat Venecueli u četvrtak rano ujutru po srednjeevropskom vremenu.

„Članovima Kongresa je juče rečeno da je rat neizbežan, a biće objavljen večeras u 21:00 čas (po američkom vremenu) u predsednikovom obraćanju naciji. Ko zna, inače, da li će se to zaista dogoditi. To mi je jutros rekao član Kongresa“, objavio je Karlson.

Tramp će se obratiti naciji iz Bele kuće u četvrtak u 03.00 po srednjoevropskom vremenu.

Bela kuća je ranije objavila da će se predsednikov govor fokusirati na rezultate ove godine i nove inicijative.

Primetno je da obraćanje naciji dolazi usred rastućih neprijateljstava sa Venecuelom zbog rata protiv droge. SAD su naglo povećale vojnu aktivnost blizu obale Venecuele, sa ratnim brodovima, nosačima aviona, podmornicama i aktivnostima trupa u Karibima i južnim vodama. U utorak je predsednik SAD naredio blokadu sankcionisanih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele

U ponedeljak, Volstrit žurnal je objavio da se Amerikanci spremaju da pokrenu precizne napade na kopnene ciljeve u Venecueli. U članku se tvrdi da bi to moglo da počne sa operacijama u sajber prostoru i ometanjem satelitskih komunikacija kako bi se Karakasu onemogućilo da koristi svoje sisteme protivvazdušne odbrane.

Bela kuća je danas označila rukovodstvo Venecuele stranom terorističkom organizacijom zbog "krađe imovine, terorizma, šverca droge i trgovine ljudima". SAD su zahtevale vraćanje navodno ukradene nafte, zemljišta i sredstava i upozorio da će svi sankcionisani tankeri koji ulaze i izlaze iz zemlje biti podvrgnuti potpunoj i sveobuhvatnoj blokadi.