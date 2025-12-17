Slušaj vest

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro upozorio je na opasnost od "novog Vijetnama" pošto je američki predsednik Donald Tramp naredio "potpunu i sveobuhvatnu blokadu" sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze ili izlaze iz Venecuele.

Govoreći na Skupštini radničke klase u glavnom gradu Karakasu, Maduro je kritikovao američke vojne aktivnosti na Karibima i nedavnu zaplenu venecuelanskog naftnog tankera.

Optužio je Vašington da izmišlja izgovore kako bi opravdao pojačani pritisak na Venecuelu, tvrdeći da SAD žele "stvoriti još jednu Libiju, Avganistan ili Irak".

"Ne želimo novi Vijetnam. Venecuela već 25 nedelja protestuje, bori se i pobeđuje u ovoj višedimenzionalnoj agresiji“, rekao je Maduro.

On je dodao da američka kampanja koristi taktike koje je opisao kao "psihološki terorizam" i čak "piratstvo".

"Odbrana slobodne trgovine i mira na Karibima i u Venecueli jeste odbrana celog sveta", poručio je Maduro, pozivajući pomorske i naftne radnike širom sveta da protestuju protiv američkih poteza.

Maduro je naveo da su SAD zaplenile civilni brod koji je prevozio 1,9 miliona barela nafte, koja je, kako je rekao, legalno kupljena od Venecuele.

"Biće nas milioni koji ćemo imperijalistima poručiti da se piratstvo ne može prihvatiti", dodao je.

Na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je u utorak izjavio da je "Venecuela u potpunosti okružena najvećom armadom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike".

"Ona će samo rasti, a šok za njih biće nešto što nikada ranije nisu videli - sve dok u potpunosti ne vrate Sjedinjenim Američkim Državama svu naftu, zemlju i drugu imovinu koju su nam ranije ukrali", naveo je Tramp.

Kurir.rs/Agencije

