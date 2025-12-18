Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp obratio se jutros naciji u 03:00 po srednjeevropskom vremenu u govoru uživo iz Bele kuće.

Govor je započeo okrivljavajući svog prethodnika Džozefa Bajdena za stanje u zemlji kada je stupio na dužnost i naveo je niz zamerki iz Bajdenove ere, uključujući „otvorene“ granice, loše trgovinske sporazume i „bolesnu i korumpiranu“ saveznu vladu.

Predsednik Donald Tramp je otvorio obraćanje naciji u sredu hvaleći napore svoje administracije da zaustavi tok ilegalnih migracija, kritikujući svog prethodnika, bivšeg predsednika Džoa Bajdena, zbog načina na koji se nosio sa granicom.

„U proteklih sedam meseci, nijednom ilegalnom strancu nije dozvoljen ulazak u našu zemlju, podvig za koji su svi govorili da je apsolutno nemoguć. Sećate li se kada je Džo Bajden rekao da mu je potrebno da Kongres usvoji zakon koji bi pomogao u zatvaranju granice?“, rekao je Tramp u obraćanju iz Bele kuće. „Ispostavilo se da nam nije bio potreban zakon. Samo nam je bio potreban novi predsednik. Nasledili smo najgoru granicu bilo gde na svetu i brzo smo je pretvorili u najjaču granicu u istoriji naše zemlje.“

Foto: Printskrin Youtube

Kao predsednik i kao kandidat, Tramp je imigraciju učinio jednim od svojih primarnih pitanja. Prema anketi kompanije Quinnipiac objavljenoj ove nedelje, 54% registrovanih birača ne odobrava njegovo postupanje sa pitanjima imigracije, dok 44% registrovanih birača odobrava.

Trampovi zvaničnici su više puta istakli dramatičan pad broja prelazaka granice – trend koji je počeo 2024. godine nakon što je bivši predsednik Džo Bajden tog leta uveo agresivna ograničenja azila na granici SAD i Meksika.

Međutim, mali broj hapšenja na granici je velika razlika u odnosu na rane godine Bajdenove administracije kada su, ponekad, stotine ljudi prelazile u Sjedinjene Države.

Za razliku od svog prvog mandata, Tramp je uglavnom usmerio svoju imigracionu represiju na unutrašnjost – pojačavajući hapšenja nedokumentovanih imigranata koji borave u Sjedinjenim Državama i povećavajući deportacije. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost objavilo je ovog meseca da je izvršilo više od 605.000 deportacija otkako je Tramp stupio na dužnost u januaru.

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tramp proglaio trijumf ekonomije

Predsednik Donald Tramp je u sredu izneo argument za ekonomski uspeh svoje administracije, tvrdeći da je postigao značajan napredak u smanjenju cena uprkos široko rasprostranjenom nezadovoljstvu birača troškovima života.

„Za samo nekoliko meseci, prešli smo sa najgoreg na najbolje“, rekao je Tramp iz Bele kuće, nabrajajući niz proizvoda za koje je tvrdio da su jeftiniji u poređenju sa prošlom godinom. „Spuštam te visoke cene i spuštam ih veoma brzo.“

Predsednik je za rastuću inflaciju okrivio bivšeg predsednika Džoa Bajdena, tvrdeći da sada napreduje u rešavanju onoga što je okarakterisao kao ekonomski „haos“. I obećao je novu pomoć za Amerikance 2026. godine, ukazujući na nove poreske mere usvojene u okviru republikanskog „jednog velikog lepog zakona“.

Poruka je predstavljala fokusiraniji napor u borbi protiv sve većeg negodovanja birača na ekonomiju koja je spustila Trampov rejting i izazvala strahove unutar Republikanske stranke da će doživeti velike gubitke na srednjoročnim izborima sledeće godine.

Ipak, Tramp je uglavnom odbijao da prizna bilo kakve slabosti u ekonomiji tokom svog mandata, izjavljujući da je inflacija „zaustavljena“ čak i dok su cene porasle poslednjih meseci. I veliki deo svog uspeha pripisao je široko rasprostranjenim tarifama svoje administracije, uprkos indikacijama da je njegova revolucionarna trgovinska politika podigla neke cene i pokazala se uglavnom nepopularnom među biračima.

Savetnici Bele kuće i republikanci pozvali su predsednika da izrazi više empatije prema Amerikancima koji se finansijski bore i skeptični su da administracija čini mnogo da poboljša njihovu situaciju.

Ali Tramp je uglavnom ponudio samo trijumfalnu poruku, insistirajući da je ekonomija već spašena i da će se od sada samo poboljšavati.