Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je na uzdržanost i hitnu deeskalaciju tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Venecuele, izjavio je danas njegov portparol.

"Gutereš je pozvao obe zemlje da poštuju svoje obaveze prema međunarodnom pravu, uključujući Povelju UN i bilo koji drugi važeći pravni okvir za očuvanje mira u regionu", rekao je novinarima zamenik portparola UN Farhan Hak, prenosi Rojters.

Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum zatražila je ranije danas od Ujedinjenih nacija da se angažuju kako bi se izbeglo, kako je navela, "krvoproliće" u Venecueli.

Šejnbaum je rekla na konferenciji za novinare da se Meksiko protivi intervencijama i stranom mešanju u Venecueli, preneo je ranije Rojters.

Američki predsednik Donald Tramp naredio je u utorak blokadu svih sankcionisanih tankera za naftu koji ulaze i izlaze iz Venecuele, a vlada Venecuele je odbacila taj potez i nazvala ga "grotesknom pretnjom".

Tenzije između SAD i Venecuele eskalirale su nakon što je Tramp premestio hiljade vojnika i desetak ratnih brodova, uključujući i nosač aviona, u region Kariba.

