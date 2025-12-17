Slušaj vest

Američki savezni Apelacioni sud za distrikt Kolumbija danas je odobrio nastavak raspoređivanja trupa Nacionalne garde u Vašingtonu, što je prethodno naredio američki predsednik Donald Tramp.

Jednoglasno mišljenje trojice sudija Apelacionog suda je pobeda za Trampa, jer potvrđuje velika ovlašćenja za raspoređivanje trupa u američkim gradovima uprkos protivljenjima lokalnih lidera, koji su podneli tužbu da bi zaustavili raspoređivanje nacionalne garde, prenosi Rojters.

Raspoređivanje Nacionalne garde po Trampovom naređenju u nekoliko gradova u Sjedinjenim Američkim Državama krši dugogodišnje norme koje ograničavaju predsednika da koristi vojsku za sprovođenje domaćeg zakona, a očekuje se da će Vrhovni sud SAD odlučiti da li je Tramp prekoračio dozvole.

x10 AP Erin Hooley.jpg
Foto: Erin Hooley/AP

Kancelarija okružnog tužioca Vašingtona Brajana Švalba, koja je podnela tužbu, saopštila je da je naredba suda, koja dozvoljava nastavak raspoređivanja pripadnika nacionalne garde, preliminarna i da se ne bavi suštinom slučaja, i da se raduje nastavku sudskog procesa.

Tramp je pokušao da rasporedi trupe u Los Anđelesu, Čikagu, Portlandu i Memfisu, koje kontrolišu demokrate, uz obrazloženje da su preplavljeni kriminalom i da nisu bezbedni za federalne agente.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaAMERIKA NA NOGAMA! Tramp šalje pojačanje, 500 pripadnika Nacionalne garde stiže u Vašington!
x10 AP Erin Hooley.jpg
PlanetaTRAMP OTKRIO ODAKLE JE "ŽIVOTINJA" KOJA JE UPUCALA GARDISTE KOD BELE KUĆE! "Platiće za to, sada da ispitamo svakog koga je Bajden doveo u Ameriku" (FOTO, VIDEO)
Pucnjava.jpg
PlanetaNOVI TRAMPOV ŠOU U VAŠINGTONU! Umesto najavljenog odlaska u patrolu nahranio hamburgerima i picom vojnike i policajce "Sada se osećam veoma bezbedno" (VIDEO)
5bd18cccccee7a1b.jpg
PlanetaOGLASIO SE TRAMP: Sa trupama Nacionalne garde ću da se pojavim na ulicama Vašingtona
Donald Tramp, predsednik SAD ispred mikrofona
PlanetaTRAMP ŠALJE VOJSKU NA ULICE: "Nećemo to više dozvoliti"
trammmp.jpg