SUD POTVRDIO TRAMPOVU NAREDBU: Odobren nastavak raspoređivanja trupa Nacionalne garde u Vašingtonu
Američki savezni Apelacioni sud za distrikt Kolumbija danas je odobrio nastavak raspoređivanja trupa Nacionalne garde u Vašingtonu, što je prethodno naredio američki predsednik Donald Tramp.
Jednoglasno mišljenje trojice sudija Apelacionog suda je pobeda za Trampa, jer potvrđuje velika ovlašćenja za raspoređivanje trupa u američkim gradovima uprkos protivljenjima lokalnih lidera, koji su podneli tužbu da bi zaustavili raspoređivanje nacionalne garde, prenosi Rojters.
Raspoređivanje Nacionalne garde po Trampovom naređenju u nekoliko gradova u Sjedinjenim Američkim Državama krši dugogodišnje norme koje ograničavaju predsednika da koristi vojsku za sprovođenje domaćeg zakona, a očekuje se da će Vrhovni sud SAD odlučiti da li je Tramp prekoračio dozvole.
Kancelarija okružnog tužioca Vašingtona Brajana Švalba, koja je podnela tužbu, saopštila je da je naredba suda, koja dozvoljava nastavak raspoređivanja pripadnika nacionalne garde, preliminarna i da se ne bavi suštinom slučaja, i da se raduje nastavku sudskog procesa.
Tramp je pokušao da rasporedi trupe u Los Anđelesu, Čikagu, Portlandu i Memfisu, koje kontrolišu demokrate, uz obrazloženje da su preplavljeni kriminalom i da nisu bezbedni za federalne agente.
Kurir.rs/Rojters