Američki savezni Apelacioni sud za distrikt Kolumbija danas je odobrio nastavak raspoređivanja trupa Nacionalne garde u Vašingtonu, što je prethodno naredio američki predsednik Donald Tramp.

Jednoglasno mišljenje trojice sudija Apelacionog suda je pobeda za Trampa, jer potvrđuje velika ovlašćenja za raspoređivanje trupa u američkim gradovima uprkos protivljenjima lokalnih lidera, koji su podneli tužbu da bi zaustavili raspoređivanje nacionalne garde, prenosi Rojters.

Raspoređivanje Nacionalne garde po Trampovom naređenju u nekoliko gradova u Sjedinjenim Američkim Državama krši dugogodišnje norme koje ograničavaju predsednika da koristi vojsku za sprovođenje domaćeg zakona, a očekuje se da će Vrhovni sud SAD odlučiti da li je Tramp prekoračio dozvole.

Foto: Erin Hooley/AP

Kancelarija okružnog tužioca Vašingtona Brajana Švalba, koja je podnela tužbu, saopštila je da je naredba suda, koja dozvoljava nastavak raspoređivanja pripadnika nacionalne garde, preliminarna i da se ne bavi suštinom slučaja, i da se raduje nastavku sudskog procesa.

Tramp je pokušao da rasporedi trupe u Los Anđelesu, Čikagu, Portlandu i Memfisu, koje kontrolišu demokrate, uz obrazloženje da su preplavljeni kriminalom i da nisu bezbedni za federalne agente.