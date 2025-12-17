Slušaj vest

Očekuje se da će se američki i ruski zvaničnici sastati u Majamiju ovog vikenda, kao deo napora američkog predsednika Donalda Trampa da se okonča skoro četvorogodišnji rat u Ukrajini, objavio je Politiko, pozivajući se na dve osobe upoznate sa situacijom.

Na tom sastanku američka delegacija trebalo bi sagovornicima iz Rusije da predstavi rezultate pregovora sa Ukrajinom koji su vođeni u Berlinu.

Očekuje se da će rusku delegaciju predvoditi specijalni predstavnik predsednika Rusije i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev, dok bi u delegaciji SAD bili specijalni Trampov izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner.

Kiril Dmitrijev.jpg
Kiril Dmitrijev, Foto: Printskrin Youtube

Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev Politika da potvrdi tu informaciju.

Vitkof i Kušner su ranije ove nedelje imali maratonske razgovore u Berlinu sa ukrajinskim i evropskim zvaničnicima kako bi se dogovorili o američkim bezbednosnim garancijama i teritorijalnim ustupcima Ukrajine.

Zvaničnici Trampove administracije veruju da će Rusija prihvatiti zapadne bezbednosne garancije i članstvo Ukrajine u EU, ali ruski predsednik Vladimir Putin u današnjem obraćanju nije dao nikakve znake da je spreman ne kompromise.

Kurir.rs/Politiko

Ne propustitePlanetaLAVROV: Evropa pokušava da potkopa predloge SAD za rešenje rata u Ukrajini
Sergej Lavrov
PlanetaOVA AMERIČKO-EVROPSKA PONUDA IDE PUTINU, BOLJE DA NE GLEDA! Evo ko vodi strane trupe u Ukrajini i kada se aktivira Trampova vojska da zaustavi novi RUSKI NAPAD
Donald Tramp, Emanuel Makron,Vladimir Putin
PlanetaOVO NE SLUTI NA DOBRO: Dogovori postignuti tokom mirovnih pregovora mogli bi da budu NEPRIHVATLJIVI za Rusiju
rusija.jpg
PlanetaMIROVNI PLAN USKORO PRED PUTINOM: Amerikanci rešili 90 odsto problematičnih pitanja između Rusije i Ukrajine
Vladimir Putin
PlanetaDEMILITARIZOVANA ZONA U DONBASU: Ukrajina prihvatila ključni element u pregovorima sa SAD i Rusijom
mihailo-podoliak.jpg