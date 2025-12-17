Slušaj vest

Očekuje se da će se američki i ruski zvaničnici sastati u Majamiju ovog vikenda, kao deo napora američkog predsednika Donalda Trampa da se okonča skoro četvorogodišnji rat u Ukrajini, objavio je Politiko, pozivajući se na dve osobe upoznate sa situacijom.

Na tom sastanku američka delegacija trebalo bi sagovornicima iz Rusije da predstavi rezultate pregovora sa Ukrajinom koji su vođeni u Berlinu.

Očekuje se da će rusku delegaciju predvoditi specijalni predstavnik predsednika Rusije i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev, dok bi u delegaciji SAD bili specijalni Trampov izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner.

Kiril Dmitrijev, Foto: Printskrin Youtube

Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev Politika da potvrdi tu informaciju.

Vitkof i Kušner su ranije ove nedelje imali maratonske razgovore u Berlinu sa ukrajinskim i evropskim zvaničnicima kako bi se dogovorili o američkim bezbednosnim garancijama i teritorijalnim ustupcima Ukrajine.

Zvaničnici Trampove administracije veruju da će Rusija prihvatiti zapadne bezbednosne garancije i članstvo Ukrajine u EU, ali ruski predsednik Vladimir Putin u današnjem obraćanju nije dao nikakve znake da je spreman ne kompromise.