Slušaj vest

Čelnici Evropske unije sastaju se u četvrtak u Briselu na jednom od najnapetijih samita poslednjih godina, kako bi odlučili o donošenju ključne odluke o finansiranju Ukrajine za 2026. i 2027. godinu.

S obzirom na to da Sjedinjene Američke Države više ne učestvuju u finansiranju, EU mora da obezbedi najmanje 90 milijardi evra novih sredstava, piše britanski Telegraf.

Kako bi prikupljanje tolikog iznosa klasičnim zaduživanjem bilo izuzetno teško, na stolu je plan koji se oslanja na drugačiji pristup. Reč je o takozvanom "reparacionom zajmu", koji bi iskoristio imovinu Ruske centralne banke zamrznutu u Evropi nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine. Prema planu, ta imovina bi bila preneta na Evropsku komisiju, koja bi zatim Ukrajini odobrila beskamatni zajam.

Taj zajam ne bi morao da se vraća sve dok se rat ne završi i dok Rusija ne isplati ratnu odštetu Ukrajini.

Sankcije, Rusija Foto: Profimedia

Belgija pruža otpor

Većina velikih država članica EU spremna je da podrži program reparacionog zajma, ali otpor predvodi Belgija. U toj zemlji se nalazi Euroclear, finansijska institucija u kojoj je deponovana sporna ruska imovina.

Kako piše britanski Telegraf, zabrinutost Belgije je razumljiva - strahuju da bi se jednog dana mogli naći na meti ruske tužbe i biti primorani da sami otplate celokupan iznos.

Ipak, belgijski premijer Bart De Vever vešto je ispregovarao zaštitni paket sa ostatkom EU, koji bi stupio na snagu ukoliko se ove nedelje odobri program zajma. U ovom trenutku krajnje je neizvesno kakav će konačan ishod biti, ali je jasno da su Belgija i njen premijer ključni akteri na ovom važnom samitu.

Iz belgijskog političkog vrha stižu informacije da pregovori o korišćenju zamrznute ruske imovine za finansiranje Ukrajine "idu unazad", manje od 24 sata uoči ključnog samita EU u Briselu.