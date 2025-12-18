Slušaj vest

Sjedinjene Države žele da povrate prava na naftu u Venecueli, koja su Vašingtonu oduzeta, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

- Prava na zemlju, naftu, na sve što smo imali - sve su nam to oduzeli, jer smo imali predsednika koji, možda, jednostavno nije pratio šta se dešava u svetu - rekao je Tramp novinarima.

On je rekao da blokada svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele znači da neće biti dozvoljen prolaz "nikome ko ne bi trebalo da prolazi".

"Sećate se, uzeli su nam sva energetska prava, uzeli su nam svu naftu ne tako davno, i mi je želimo nazad, ali su je uzeli. Nezakonito su je uzeli", rekao je Tramp novinarima, prenosi NBC njuz.

Nikolas Maduro Donald Tramp Foto: Shutterstock, EPA Miguel Gutierrez, Shutterstock, Screenshot, EPA/Miguel Gutierrez, Alex Brandon/AP, Ariana Cubillos/AP

Tramp je tokom protekle noći saopštio da je počela blokada naftnih tankera Venecuele, kao i da predsednik te zemlje Nikolas Maduro koristi prihode od nafte za finansiranje ilegalnih operacija, uključujući "narko-terorizam".

Tenzije su dodatno eskalirale prošle nedelje kada su američke snage zaplenile tanker za naftu u vodama blizu Venecuele.

Sjedinjene Američk Države su sankcionisale trojicu Madurovih nećaka i više puta su izvele smrtonosne vojne napade na brodove sa Kariba, uz obrazloženje da su napadi izvedeni zato što prevoze drogu.

Američki predsednik Donald Tramp mogao bi da objavi početak rata sa Venecuelom u četvrtak rano ujutru, tvrdi američki novinar Taker Karlson, pozivajući se na američkog zvaničnika. Karlson tvrdi da će Tramp objaviti rat Venecueli tokom svog obraćanja o stanju nacije u 21:00 po istočnom vremenu ( u 03.00 po srednjoevropskom vremenu).

Prema njegovim rečima, američki zakonodavci su juče dobili informacije o predstojećem ratu sa Venecuelom, koji bi mogao biti objavljen ubrzo.

Kurir.rs/NBC njuz

Ne propustitePlanetaOVAKO BI IZGLEDAO RAT AMERIKE I VENECUELE! Plan Vašingtona: Brzi slom u prva tri dana, ovo su ADUTI KARAKASA!
156116.jpg
PlanetaODLUKA JE DONETA, AMERIKA NAPADA? "Tramp bi rano ujutru mogao da objavi rat Venecueli"! (VIDEO)
Donald Tramp Nikolas Maduro
Planeta"TRAMP STVARA NOVI VIJETNAM": Maduro kritikovao američke vojne aktivnosti na Karibima! "Vašington izmišlja izgovore"!
Nikolas Maduro.jpg
PlanetaUN POZVALE TRAMPA I MADURA: Potrebna uzdržanost i hitna deeskalacija tenzija između SAD i Venecuele
549be6daa1a142669d7a0aa77517f50c.jpg
PlanetaAMERIKA STEŽE OBRUČ: Tramp kritikovao Buša zbog Iraka, sada isto namerava da uradi sa Venecuelom
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg