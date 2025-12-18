Slušaj vest

Sjedinjene Države žele da povrate prava na naftu u Venecueli, koja su Vašingtonu oduzeta, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

- Prava na zemlju, naftu, na sve što smo imali - sve su nam to oduzeli, jer smo imali predsednika koji, možda, jednostavno nije pratio šta se dešava u svetu - rekao je Tramp novinarima.

On je rekao da blokada svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele znači da neće biti dozvoljen prolaz "nikome ko ne bi trebalo da prolazi".

"Sećate se, uzeli su nam sva energetska prava, uzeli su nam svu naftu ne tako davno, i mi je želimo nazad, ali su je uzeli. Nezakonito su je uzeli", rekao je Tramp novinarima, prenosi NBC njuz.

Tramp je tokom protekle noći saopštio da je počela blokada naftnih tankera Venecuele, kao i da predsednik te zemlje Nikolas Maduro koristi prihode od nafte za finansiranje ilegalnih operacija, uključujući "narko-terorizam".

Tenzije su dodatno eskalirale prošle nedelje kada su američke snage zaplenile tanker za naftu u vodama blizu Venecuele.

Sjedinjene Američk Države su sankcionisale trojicu Madurovih nećaka i više puta su izvele smrtonosne vojne napade na brodove sa Kariba, uz obrazloženje da su napadi izvedeni zato što prevoze drogu.

Američki predsednik Donald Tramp mogao bi da objavi početak rata sa Venecuelom u četvrtak rano ujutru, tvrdi američki novinar Taker Karlson, pozivajući se na američkog zvaničnika. Karlson tvrdi da će Tramp objaviti rat Venecueli tokom svog obraćanja o stanju nacije u 21:00 po istočnom vremenu ( u 03.00 po srednjoevropskom vremenu).

Prema njegovim rečima, američki zakonodavci su juče dobili informacije o predstojećem ratu sa Venecuelom, koji bi mogao biti objavljen ubrzo.