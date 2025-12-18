ZELENSKI HRABRI EVROPU: Koristite zamrznutu imovinu da biste okončali želju Rusije za ratom
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je danas saveznike Ukrajine da obezbede podršku za Kijev i pokažu Rusiji da je nastavak rata „besmislen“, uoči ključnog samita Evropske unije o zamrznutoj imovini Moskve.
„Ishod ovih sastanaka – ishod za Evropu – mora biti takav da Rusija oseti da će njena želja da nastavi borbu sledeće godine biti besmislena, jer će Ukrajina imati podršku“, rekao je Zelenski, prenosi Rojters.
Pozvao je ukrajinske partnere da donesu odluku o korišćenju gotovo 250 milijardi dolara zamrznute ruske imovine u Evropskoj uniji – većina se nalazi u belgijskom Evrokliru (Euroclear) – za podršku kreditu za Ukrajinu.
Vlade EU su se prošle nedelje saglasile da zamrznu imovinu koliko god je potrebno umesto da glasaju svakih šest meseci o produženju ovog statusa.
Neki evropski lideri su se usprotivili planu jer se plaše da ih to izlaže pravnom riziku.
„Potrebno nam je da svi naši partneri imaju hrabrosti da vide istinu, priznaju istinu i deluju u skladu sa tim“, rekao je Zelenski. Dodao je da Rusija svojim postupcima pokazuje da namerava da nastavi borbu sledeće godine.
„Saveznici u SAD često kažu da Rusija izgleda želi da okonča rat. Ali Rusija šalje potpuno drugačiju retoriku i signale, uključujući zvanična naređenja svojoj vojsci“, dodao je.
U Moskvi, predsednik Vladimir Putin rekao je danas da će Rusija silom zauzeti još teritorije u Ukrajini ako se Kijev i evropski političari, koje je nazvao svinjama, ne angažuju oko američkih predloga za mirovno rešenje.
Kurir.rs/Rojters
