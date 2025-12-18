Slušaj vest

Američki Senat potvrdio je milijardera, privatnog astronauta Džareda Isakmena, za administratora NASA-e, čime je zagovornik misije na Mars i bivši saradnik šefa SpejsIks-a Ilona Maska postao 15. šef svemirske agencije.

Glasanje za Isakmena, koga je Tramp smenio, a zatim ponovo imenovao za administratora NASA-e ove godine, prošlo je 67-30, dve nedelje pošto je on senatorima na svom drugom saslušanju rekao da NASA mora da sustigne Kinu i da se vrati na Mesec ove decenije.

Podrška za povratak na Mesec

Vršilac dužnosti administratora NASA-e Šon Dafi, koji je takođe na čelu Ministarstva saobraćaja SAD, čestitao je Isakmenu na Sjuu, poželevši mu „uspeh dok počinje svoj mandat i vodi NASA-u u povratku na Mesec 2028. godine i prestizanju Kine“.