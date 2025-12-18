Kina uvela posebni carinski režim za celo ostrvo Hainan
Pripremila: Bai Ju
(KMG) – Kina je u četvrtak uvela posebne carinske olakšice za celo ostrvo u okviru slobodne trgovinske luke Hainan (STL), koja je površinom najveća na svetu. Ovim merama se omogućava slobodniji uvoz strane robe, proširuje obim nultih carina i uvode povoljniji uslovi za poslovanje. Ovaj potez široko se tumači kao značajan korak u nastojanjima Kine da promoviše slobodnu trgovinu i produbi otvorenost svog tržišta, uprkos trendu rastućeg protekcionizma u svetu.
Prema novim odredbama, ostrvo veličine preko 30.000 kvadratnih kilometara proglašeno je zonom posebne carinske kontrole. Ovo označava novu fazu u razvoju STL Hainan, koja će zahvaljujući nultim carinama, nižim poreskim stopama i pojednostavljenom sistemu oporezivanja omogućiti slobodnije kretanje robe, kapitala, radne snage i podataka.
