Američki predsednik Donald Tramp noćas se obratio naciji i poručio da će pripadnici vojske dobiti dobiti božićni bonus od 1.776 dolara koji je nazvao "ratničkom dividendom".

Foks njuz navodi da je u govoru direktno prenošenom iz Bele kuće Tramp hvalio dosadašnji rad svoje druge predsedničke administracije i objavio da će više od 1.450.000 američkih vojnika dobiti dodatni novac "u čast osnivanja SAD 1776", pošto ova zemlja 2026. slavi 250 godina postojanja.

- A čekovi su već poslati Niko to ne zaslužuje više od naše vojske. I čestitam svima - kazao je Tramp.

BBC navodi da je u kratkom 18-minutnom obraćanju Tramp je rekao da je ukupan iznos "ratničke dividende" 2,57 milijardi dolara.

Tramp je dodao da su sredstva za ovu namenu uzeta iz prihoda od dodatnih carina koje je uveo mnogim zemljama u svetu, kao i iz "Jednog velikog, lepog zakona", kako naziva dokument o tome koji je potpisao 4. jula.

Tramp se takođe pohvalio "rekordnim regrutovanjem" u vojsku pod njegovim vođstvom, dodajući da je prošle godine pod njegovim prethodnikom Džoom Bajdenom vojska SAD zabeležila neke od "najgorih" brojki koje se tiču regrutovanja na godišnjem nivou "u istoriji".

- Kakvu razliku pravi jedna godina - kazao je Tramp.

Tramp je govor u sredu uveče iskoristio za prikaz predsedničkih dostignuća otkako je ponovo preuzeo vlast u Beloj kući.

Pored ekonomskih rezultata, Tramp je pomenuo i ostvarenja u oblasti imigracije, kriminala, ženskih prava, troškova zdravstvene zaštite, smanjenja federalne birokratije...

- Posle samo godinu dana, postigli smo više nego što je iko mogao da zamisli. Samo nam je bio potreban novi predsednik - rekao je Tramp.

On je okrivio Bajdena za stanje u zemlji koje je zatekao kada je stupio na dužnost i naveo niz zamerki na mandat demokratskog predsednika, uključujući "otvorene" granice, loše trgovinske sporazume i "bolesnu i korumpiranu" federalnu vladu, ali nije objavio rat Venecueli.

