Slušaj vest

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je odobrio ugovor o izvozu prirodnog gasa u Egipat vredan 35 milijardi dolara, što je najveći gasni sporazum u izraelskoj istoriji.

Taj sporazum bi takođe mogao da doprinese poboljšanju odnosa Izraela i Egipta, zategnutih u poslednje dve godine zbog izraelskog rata protiv palestinskog Hamasa u Pojasu Gaze.

Gas će Egiptu tokom narednih 15 godina isporučivati američki energetski gigant "Ševron", vlasnik gasnog polja kod izraelske obale u Sredozemnom moru.

Očekuje se da će polovina prihoda ići u državnu blagajnu Izraela.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: Alex Kolomoisky/POOL Yedioth Ahronoth

Netanjahu je rekao da sporazum "značajno jača poziciju Izraela kao regionalne energetske sile i doprinosi stabilnosti" na Bliskom istoku.

Egipat, koji se graniči i sa Izraelom i sa Pojasom Gaze, bio je ključni posrednik u pregovorima Izraela i Hamasa, koji su doveli do prekida vatre dogovorenog uz posredovanje SAD u oktobru.

1/17 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Kairo glasno kritikuje izraelsku ofanzivu, tokom koje su ubijene desetine hiljada Palestinaca u Gazi.