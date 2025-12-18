Slušaj vest

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je odobrio ugovor o izvozu prirodnog gasa u Egipat vredan 35 milijardi dolara, što je najveći gasni sporazum u izraelskoj istoriji.

Taj sporazum bi takođe mogao da doprinese poboljšanju odnosa Izraela i Egipta, zategnutih u poslednje dve godine zbog izraelskog rata protiv palestinskog Hamasa u Pojasu Gaze.

Gas će Egiptu tokom narednih 15 godina isporučivati američki energetski gigant "Ševron", vlasnik gasnog polja kod izraelske obale u Sredozemnom moru.

Očekuje se da će polovina prihoda ići u državnu blagajnu Izraela.

Benjamin Netanijahu
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: Alex Kolomoisky/POOL Yedioth Ahronoth

Netanjahu je rekao da sporazum "značajno jača poziciju Izraela kao regionalne energetske sile i doprinosi stabilnosti" na Bliskom istoku.

Egipat, koji se graniči i sa Izraelom i sa Pojasom Gaze, bio je ključni posrednik u pregovorima Izraela i Hamasa, koji su doveli do prekida vatre dogovorenog uz posredovanje SAD u oktobru.

Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Kairo glasno kritikuje izraelsku ofanzivu, tokom koje su ubijene desetine hiljada Palestinaca u Gazi.

(Kurir.rs/Beta-AP)

Ne propustitePlanetaUBIJEN VRHOVNI KOMANDANT HAMASA: Likvidiran sa još tri osobe dok su bili u automobilu
x01 AP Mohammad Zaatari.jpg
PlanetaAMERIKA IZNENADILA IZRAEL: SAD privremeno obustavile deljenje obaveštajnih podataka sa Tel Avivom zbog civilnih žrtava u Gazi
x05 AP Evan Vucci.jpg
PlanetaDOPREMANJE POMOĆI U GAZU ZNATNO MANJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO: Prema sporazumu o primirju s Izraelom trebalo da dnevno stiže 600 kamiona (FOTO)
Gaza AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaEGIPAT PONOVO OTKRIVA VELIČANSTVO MEMNONOVIH KOLOSA Restaurirane statue faraona privlače turiste i oživljavaju Luksor (FOTO)
profimedia-1059208850.jpg